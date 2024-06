Des accessoires pour personnaliser son clavier d'ordinateur

La personnalisation des claviers d'ordinateur est devenue bien plus qu’une simple tendance ; c’est une véritable expression de l’individualité de l’utilisateur. Dans un monde où l’informatique occupe une place centrale, chaque détail de nos outils de travail et de divertissement compte. C’est dans cette perspective que travaille Dao Thi Huyen Thu, qui fabrique des jolis motifs en argent à fixer sur les touches de son clavier.





Situé dans une ruelle de la rue Nguyen Trai (district de Thanh Xuan, Hanoi), son atelier est non seulement un lieu où elle crée ses accessoires de claviers mais aussi les présente aux clients.

Lorsqu'elle était étudiante en architecture, Huyen Thu a commencé à fabriquer des accessoires pour appareils photo. Après, elle a trouvé une communauté de fabricants d’accessoires de claviers, un artisanat pour lequel elle s'est prise de passion. Elle a étudié puis a créé son premier produit en forme de fleur d’abricotier. Huyen Thu a partagé: « Cela m'a pris un mois pour le terminer, mais à cette époque, il ne s'agissait que d'une étude expérimentale, donc le produit n'était pas aussi sophistiqué et de haute qualité qu'il l'est aujourd'hui. Puis, un jour, un client taïwanais est venu voir des accessoires pour appareil photo mais il a acheté cet accessoire pour clavier. Alors j'ai pensé que je pourrais me lancer dans la fabrication d'accessoires de claviers à vendre. »

Huyen Thu fabrique des accessoires de claviers depuis 10 ans. Huyen Thu a commencé à faire davantage de recherches sur le produit et le marché et s'est rendu compte que si elle ne fabriquait que des produits simples, elle ne laisserait pas d’impression aux clients. Elle a donc commencé à étudier des modèles caractéristiques pour rendre ses produits plus attrayants. Actuellement, ses produits ont deux thèmes: la culture vietnamienne et les cultures étrangères. La culture vietnamienne est représentée par des motifs familiers des Vietnamiens tels que dragons, phénix, nuages, feu et fleurs de lotus. Les cultures étrangères comprennent des images de monuments célèbres du monde entier tels que la Tour Eiffel, le Colisée de Rome…

Selon Huyen Thu, créer un accessoire de clavier nécessite quatre étapes de base. Tout d’abord, il faut avoir une idée de conception, puis créer un moule de deux manières, manuellement (en cire) ou avec une machine. Ensuite le produit brut est traité à froid et poli. Parmi ces étapes, le processus de conception à partir d’une idée est la plus longue. En effet, il est généralement très difficile d'exprimer l'image que vous avez en tête dans un design. De plus, si l'idée vient du client, le temps nécessaire sera encore plus long.

Jusqu'à présent, tous les produits fabriqués par Huyen Thu sont en argent 925. Les produits sont généralement fabriqués en cinq tailles pour répondre aux goûts de tous les clients. Il faut environ un mois pour compléter une collection. Ses accessoires de clavier sont aussi bien vendus au Vietnam qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, en France et au Japon, au prix de un à trois millions de dongs pièce. /.

Texte: Ngân Hà/VI - Photos: Khanh Long/VI – Traduction: Hà Vu