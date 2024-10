Une jeune femme passionnée par les sandales en bois vietnamiennes

25/10/2024

Souhaitant préserver la culture vietnamienne à l’ère moderne, une jeune femme née dans les années 1990, Lily Hoang, a réussi à populariser les sandales en bois grâce à sa créativité en conservant leur beauté rustique traditionnelle.

Lily Hoang est passionnée des sandales de bois

Licenciée en langues étrangères, Lily Hoang n’a jamais suivi aucun cours de mode ou d’arts mais c’est sa passion qui l’a incitée à faire ses débuts dans la mode. « A l’origine, je confectionnais des tenues de soirée mais comme je souhaitais apporter ma part à la communauté, j’ai commencé à fabriquer des produits recyclés à partir de robes de bal envoyées par mes clientes. Alors que je faisais des ao dai (robe tunique traditionnelle), plusieurs de mes clientes m’ont rappelé l'existence des sandales en bois, ainsi j’ai commencé à me renseigner sur leur place dans la culture vietnamienne. Plus le temps passe, plus je les prends en haute estime et je pense que je dois préserver cet accessoire typique du Vietnam", a-t-elle confié.

Les séminaires sur le recyclage aident les jeunes à mieux connaître les sandales en bois du Vietnam

Pour créer des sandales bois imprégnées de la culture vietnamienne, Lily Hoang a dû se renseigner sur leur histoire et rencontrer des artisans vietnamiens, puis elle a coopéré avec certains d'entre eux afin de faire revivre les sandales en bois. A la différence des sandales d’antan, lourdes et bruyantes quand on marchait, les sandales de Lily Hoang sont plus légères, ont une forme plus belle, avec des motifs de décoration accrocheurs. Un article de mode car faciles à porter, pratiques tout en préservant le cachet culturel d’antan.

Lily Hoang a appris auprès des artisans à façonner les sandales en bois

Une sandale se divise en deux parties : la semelle et la bride. La semelle est creusée dans un morceau de bois et la bride est recyclée à partir de textile usagé.

Les collections de Lily Hoang sont réalisées selon les saisons, par exemple la collection « Printemps » est réalisée avec des motifs de fleurs de pêche, d’abricot, ailes d'hirondelle ou selon les commandes de l’étranger. Les sandales en bois de Lily Hoang sont utilisées comme accessoires lors des défilés de mode des célèbres stylistes vietnamiens.

Lily Hoang vend ses sandales au prix de 250.000 à un million de dongs, et sont de plus en plus connues des clients vietnamiens et étrangers ./.

Texte : Ngân Ha. Photos : Khanh Long/VI. Traduction : Diêu Vân