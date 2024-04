La beauté des costumes de l'ethnie Cong à Muong Te, Lai Chau

01/04/2024

Apparu au 17ème siècle, le peuple Cong s’installa dans les montagnes reculées du territoire vietnamien. Leurs costumes colorés et festivals impressionnants... ont contribué à l'enrichissement de la diversité culturelle multiethnique nationale.

Femmes Cong en costumes traditionnels.

L'ethnie Cong, également connue sous le nom d'ethnie Xa, Mang... se trouve principalement dans la région Nord-Ouest, plus précisément dans les provinces de Lai Chau et Dien Bien. Appartenant à l'un des groupes ethniques de moins de 10 000 personnes, il conserve encore de nombreuses caractéristiques culturelles traditionnelles uniques.

Les costumes traditionnels font aussi la beauté et l’identité du peuple ethnique Cong. Le costume des hommes comprend des serviettes, des chemises et des pantalons en tissu teints en indigo et sans décoration. Les costumes des femmes sont plus élaborés et comprend une chemise, une jupe, une ceinture, un foulard et quelques bijoux.



Les femmes portent deux types de chemises. L’une est longue et comprend une alternance de taches bleues, rouges, jaunes et blanches combinées à des motifs brodés sur l'ourlets. L’autre a les manches noires, est fendue sur la poitrine, boutonnée le long de l'ourlet, ornée de boutons argentés et de fils colorés. Les Cong portent des chemises combinées avec des robes à fleurs ou des robes noires aux motifs anciens.

Les jupes sont en tissu marron ou noir. Elles sont décorées de rayures, de motifs de nuages ou de grandes tours à l'intérieur de plus petites... avec des fils bleus, jaunes, violets et blancs. Les tours sont un symbole de la croissance des arbres dans la forêt. La ceinture de la jupe est cousue avec un large tissu bleu ou noirn avec deux couches de tissu en coton teint à l'indigo, pour empêcher la jupe de glisser et ajouter de la beauté au costume des femmes.

La coiffure des femmes est différente selon qu'elles soient mariées ou célibataires. Les femmes célibataires attachent leurs cheveux en chignon à l'arrière, les femmes mariées sur le dessus de la tête. Les deux côtés de la broche sont symétriques, avec des pièces d'argent. Comme les femmes de l'ethnie Thaï noir, les femmes Cong portent le foulard Pieu. Elles utilisent souvent des bijoux en argent ou en or pour rehausser leur beauté et protéger leur santé.

Les Cong ne cultivent pas de coton pour tisser des tissus, mais achètent des tissus teints à l'indigo auprès des groupes ethniques thaï et lao pour coudre, décorer des motifs qui représentent les caractéristiques culturelles de leur peuple./.