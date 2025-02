La veste matelassée revisitée : Duc Hung fusionne tradition et modernité

26/02/2025

Le 13 novembre dernier, lors de la Semaine internationale de la mode Aquafina Vietnam, Duc Hung a revisité la veste matelassée traditionnelle, proposant une collection audacieuse et colorée pour l'hiver 2024-2025. Avec sa collection "Un hiver comme ça", Duc Hung a créé une collection à la fois intemporelle et avant-gardiste.

La collection « Un hiver comme ça » du créateur Duc Hung a emmené le public dans un espace de nostalgie.

La collection, un véritable hymne à la couleur, mêle avec audace les classiques intemporels et les tendances les plus avant-gardistes. Les teintes sombres et les couleurs vibrantes se répondent en parfaite harmonie, créant des pièces uniques et mémorables.

Duc Hung est l'un des principaux créateurs de la mode vietnamienne avec de nombreuses collections introduisant la culture vietnamienne.

Les créations de la collection « Un hiver comme ça » montrent le talent du créateur Duc Hung.

Inspiré du gilet matelassé (áo trấn thủ) porté par l'hiver par les soldats, symbole emblématique de l'histoire glorieuse d'un peuple résistant, Duc Hung a conçu des vestes matelassées en velours aux formes variées, reflétant la beauté de la culture traditionnelle tout en intégrant des influences contemporaines. Les lignes douces en soie et velours, associées à des fleurs colorées en blocs 4D, ont créé une expérience visuelle fascinante mettant en valeur la sophistication de chaque tenue.

Une chute de neige romantique a ouvert le défilé de mode de la collection « Un hiver comme ça ».

Des fleurs en velours soigneusement fabriquées par des artisans donnent vie à la collection.

Le créateur Duc Hung a déclaré : « Je suis heureux que les jeunes s'intéressent à mes créations, car ce sont eux qui préserveront et maintiendront la culture traditionnelle vietnamienne. »

Grâce à une histoire inspirante, la collection « Un hiver comme ça » a emmené le public à travers une gamme d’émotions variées./.

H'Hen Nie, Miss Vietnam 2017, mannequin vedette de la collection.

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu