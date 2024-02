Hanoi d’antan et d’aujourd’hui à travers les pans de l'ao dai

Hanoi l'automne offre les plus beaux jours de l’année, la beauté romantique de l’automne aux couleurs vivantes apporte une nouvelle allure aux anciens quartiers, inspirant de bien des gens dont les stylistes Dung Nguyên et Thach Linh, qui ont créé des ao dai représentant la beauté de Hanoi d’antan et d’aujourd’hui.

Le styliste Dung Nguyên, l’Artiste du Peuple Thu Quynh et l’animatrice Mai Ngoc lors du vernissage de la collection « La Cour »

Les modèles d'ao dai aux motifs de dragon typiques la culture et des caractéristiques de Hanoi sont les facteurs mettant en relief les créations du designer Dung Nguyên.

« Je souhaite présenter aux touristes internationaux, par le langage de la mode, la beauté de la capitale millénaire. Bien que la société soit de plus en plus moderne, les valeurs traditionnelles restent éternelles et les jeunes Vietnamiens aiment de plus en plus les beautés traditionnelles », a-t-il partagé.

Avec l’amour pour l’ao dai, le styliste Nguyên Quoc Dung a fait part de son point de vue contemporain dans la conception des tenues traditionnelles. Dans ses créations, il a fait figurer des femmes hanoïennes en ao dai portant des colliers de perles blanches étincellantes, des boutons tissés de coton faits à la main, qui embellissent la beauté des femmes de Hanoï.

L’Artiste du Peuple Nhu Quynh est l’une des artistes les plus célèbres du cinéma vietnamien et une représentante de la femme d’antan de Hanoi. Elle a participé pour la première fois au défilé et a confié : « J’aime bien les pans de l’ao dai et respecte le talent de jeunes stylistes. Etant invitée à participer au défilé du styliste Dung Nguyên, j’espère que ma participation encouragera les jeunes à faire valoir leur esprit créatif dans les arts ».

La collection « D’antan » reflètant la capitale au développement socio-économique est divisée en deux parties dont Hanoi d’antan en noir et blanc avec l’image des maisons, d'ouvrages historiques tels que le temple de la Littérature Van Miêu- Quôc Tu Giam, la pagode au Pilier unique, la tour de la Torture … qui se côtoient, donnant l’allusion d’une ville trépidante aux rues gastronomiques attrayantes.

“Que ce soit Hanoi d’antan ou Hanoi d’aujourd’hui, la ville conserve son âme et est inoubliable dans le cœur des gens attachés à cette terre », a partagé le styliste Thach Linh./.

Les stylistes présentent leur collection au public de la capitale

Réalisé par Ngân Ha – Khanh Long/VI. Traduction : Diêu Vân