Nguyen Lan Anh apporte les images des rizières en terrasse sur ses créations de mode

La Miss Intercontinental Le Nguyen Bao Ngoc, la créatrice de mode Nguyen Lan Anh et l'Artiste du peuple Tu Long lors du défilé de la collection « Moncheri in Mucacha ».

Sa collection « Moncheri in Mucacha » transmet des histoires intéressantes sur les trois saisons de riz, dites "d’eau", "verte" et "de récolte". Chacune a sa propre beauté représentant les émotions humaines lorsqu'elles sont heureuses, lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles sont pleines, lorsqu'elles sont vides.

Inspiré par les rizières en terrasses de Mu Cang Chai, Nguyen Lan Anh a introduit l'identité nationale dans des produits modernes, rattrapant la tendance mondiale à la mode durable c'est-à-dire au design éco-responsable. Sa collection « Moncheri in Mucacha » a été conçue à 100 % à partir de tissu en fibre de bambou, un matériau extrêmement respectueux de l'environnement, durable, doux, aéré et sûr pour les utilisateurs. Cela montre que la designer s’est beaucoup intéressée aux critères écologiques de la mode dès le choix des matériaux.

La particularité de sa collection réside dans les motifs de champs en terrasses créés selon la technique du batik. « Les femmes Mong utilisent la cire d'abeille pour créer des motifs décoratifs uniques sur du brocart traditionnel. Elles utilisent un stylet à manche en bambou d'environ 7 cm de long avec une petite pointe en cuivre à bord arrondi à chaque extrémité pour dessiner sur le tissu. Pendant le processus de dessin à la cire d’abeille, l’artisane doit s’asseoir près d'un bol de cire toujours posé sur le poêle afin d'éviter que la cire ne durcisse. Pour obtenir un tissu complet, elles ont dû consacrer beaucoup de temps, d'efforts et de réflexion. », a expliqué Nguyen Lan Anh.

À travers cette collection, la créatrice Nguyen Lan Anh souhaite amener la technique du batik du peuple Mong au-delà des villages. Dans le même temps, elle souhaite créer des emplois pour les montagnards de Mu Cang Chai. Et plus profondément, elle espère que cet artisanat sera renommé dans le monde de la mode national et international./.