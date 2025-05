Défilé de mode « Quy » : hommage du designer Nhât Thuc à la tortue et à l’âme du Vietnam

27/05/2025

Le créateur Nhât Thuc nourrit une profonde passion pour les costumes traditionnels vietnamiens. Il parvient toujours à concevoir des pièces impressionnantes tout en préservant l'essence et le charme de la culture vietnamienne, en intégrant avec finesse des éléments traditionnels, des motifs culturels anciens et des images folkloriques dans chacune de ses créations.

Le designer Nhât Thuc et les mannequins saluent le public à la fin du défilé « Quy ».

Nhât Thuc voit dans la tortue un symbole de longévité et d'éternité. Cette image, fréquente dans les temples et pagodes vietnamiens où elle porte une grue en signe d'équilibre du yin et du yang et de stabilité, a inspiré le designer pour son défilé « Quy show ». Il y présente trois collections aux styles distincts, toutes ancrées dans l'esprit culturel traditionnel.

Un spectacle artistique captivant ouvre le défilé de mode « Quy ».

La collection « Áo Dài Quy » s'inspire de l'image de la tortue sous la dynastie des Nguyên, associée à des motifs de l'époque Đại Việt. Il en résulte des modèles d’« áo dài » remarquables, empreints d'une qualité royale, noble et majestueuse.

Le designer Nhât Thuc (en chemise bleue) participe à une performance artistique pour valoriser son défilé « Quy ».

La collection « Quy Dạ Hội » déploie des robes de soirée d'inspiration asiatique, sublimées par des motifs figurant une tortue portant des écrits au milieu des vagues. Dominée par une palette de blanc, de bleu et d'argent, elle intègre des ornements évoquant l'élément Eau (« Thủy »).

Un mannequin exécute une gracieuse danse, mettant en lumière la beauté des créations de la collection «Quy».

Avec la collection « Quy cá tính », le créateur Nhât Thuc a ingénieusement fusionné des éléments de personnalité affirmée et des motifs folkloriques pour donner une âme à chaque pièce. Cette ligne présente des créations modernes et audacieuses, tout en préservant une délicate empreinte culturelle traditionnelle.

Soucieux de l'érosion des valeurs culturelles traditionnelles, notamment chez les plus jeunes, Nhât Thuc met en scène de nombreux mannequins enfants lors de ses défilés. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large du créateur de produire chaque année plusieurs collections et d'organiser des événements dédiés aux enfants, dans le but de les initier au riche patrimoine culturel de la nation./.

Texte: Ngân Hà-Photos: Trân Thanh Giang/VI-Traduction: Hà Vu-Graphisme: Thao Nguyên