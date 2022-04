Chè kho, un plat typique à l’occasion du Têt des Hanoïens

Pendant le Têt (fête du Nouvel An traditionnel), en dehors des plats traditionnels, de nombreuses familles vietnamiennes à Hanoi préparent également du Chè kho (plat à base de haricots verts, de sucre blanc et de sésame) comme offrandes au Bouddha et aux ancêtres.

Ce plat est composé de haricots verts, de sucre et d'essence de fleurs de pomelo. Un plat très sucré et savoureux, à la couleur jaune vif et au goût de fleurs de pamplemoussier.