« Bánh trôi tàu » ou les boulettes flottantes à la chinoise

Le « bánh trôi tàu », l’un des desserts vietnamiens les plus populaires, comporte des boulettes de riz gluant trempées dans du sirop de gingembre chaud. Déguster ce plat est une expérience inoubliable pour ceux qui visitent Hanoi en hiver.

Une portion de « bánh trôi tàu » comporte deux boules, l’une à la farce de haricot mungo et l’autre au sésame noir. Toutes les deux baignent dans un jus sucré et doré, confectionné à partir de sucre candi, d’eau et de gingembre. Le plat est servi chaud et accompagné de cacahuètes torréfiées.

Ce plat n’est pas seulement délicieux, il a aussi une haute valeur nutritive. L'utilisation du gingembre dans l'eau sucrée, en plus de l'effet aromatisant, aide les consommateurs à éviter les rhumes lors du changement de saison. Le gingembre cuit à l’eau tiède aide à réchauffer le corps, à soutenir la circulation sanguine et à soulager les rhumes et la toux. L’utilisation d'ingrédients dans les gâteaux flottants a pour effet de nourrir le sang, de reconstituer l’énergie et de dynamiser le système immunitaire.

Ingrédients pour faire le « bánh trôi tàu ».

Confectionner du « bánh trôi tàu » est assez simple. Les boulettes sont faites de farine gluante, et la farce de purée de haricots mungo ou de graines de sésame noir. La boule de riz standard est ronde et lisse avec une plasticité modérée. Les boulettes de riz blanches flottantes, rondes et douces, sont servies dans un sirop sucré chaud, avec des tranches de gingembre et de la noix de coco râpée./.