Vermicelles de riz au thon de Da Nang

13/08/2025

Le thon, poisson populaire et omniprésent sur les marchés de Da Nang et de la province de Quang Nam, se décline en de nombreuses préparations. Outre les recettes simples de braisage ou de friture, le plat de vermicelles de riz au thon séduit particulièrement pendant les chaudes journées d’été.





La préparation est simple. Après avoir nettoyé le poisson, on le découpe en tranches, on l’assaisonne légèrement, puis on le fait dorer rapidement avant de le réserver. L’ananas et les tomates, coupés en tranches, sont ensuite sautés dans une poêle jusqu'à la cuisson. On assaisonne à son goût, on ajoute de l’eau et on porte à ébullition. Le poisson est alors incorporé dans la casserole, le feu baissé pour laisser mijoter, afin qu’il s’imprègne pleinement des saveurs, avant de couper la cuisson. La réussite de ce plat repose sur l’assaisonnement. Sel, sucre, poivre et sauce de poisson se mêlent pour créer un équilibre parfait, relevé par une pointe de piment frais qui apporte une chaleur subtile et stimule les papilles



Le secret de son attrait réside dans la chair du thon : grasse, parfumée, tendre et juteuse, sans sécheresse ni goût excessivement marin. Elle se marie à merveille avec l’aigre-doux des tomates, la note épicée du piment, l’arôme de l’oignon et la fraîcheur de la coriandre. Plus on le déguste, plus ses saveurs s’affirment.

Traditionnellement, les vermicelles de riz au thon s’accompagnent de légumes comme le liseron d’eau, les germes de soja et de fines herbes. Une touche de sauce de poisson aigre-douce parfumée à l’ail et au piment rehausse encore leur goût, laissant un souvenir inoubliable aux convives.

Texte et photos: Mai Thanh Chuong. Traduction: Diêu Vân Graphisme: Thao Nguyên