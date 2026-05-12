Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác công nghệ, năng lượng và kinh tế số

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hội thảo diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, được đánh giá là hoạt động cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Theo Đại sứ, hai nước cần phát huy tính bổ trợ của hai nền kinh tế, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng sạch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thể chế và đồng hành cùng doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động thúc đẩy ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển theo hướng năng động, sáng tạo và linh hoạt; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp hai nước; đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy môi trường hợp tác thuận lợi cho các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Đại sứ Vũ Hồ tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đồng thời đề xuất thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

Đáng chú ý, nhiều đại biểu cho rằng điện hạt nhân có thể trở thành lĩnh vực hợp tác chiến lược mới giữa hai nước, bao gồm đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Một điểm nhấn của hội thảo là lễ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc với các đối tác Hàn Quốc như KOEN, KNP, G-Tops và Megazone Cloud trong các lĩnh vực năng lượng, điện toán đám mây, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp và cơ quan hai nước trong thời gian tới.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế hơn 94 tỷ USD và trên 10.000 dự án còn hiệu lực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm trước./.