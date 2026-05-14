U17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự World Cup

U17 Việt Nam bước vào trận cuối vòng bảng gặp U17 UAE với mục tiêu giành chiến thắng để tự quyết tấm vé dự U17 World Cup. Tuy nhiên đội bóng của HLV Cristiano Roland khởi đầu không thuận lợi khi thủng lưới ngay phút đầu tiên. Sultan Nasir Al Mheiri tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số cho U17 UAE ở giây thứ 18. Sau bàn thua sớm, U17 Việt Nam không hề đánh mất tinh thần mà nỗ lực thi đấu, đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

Nguyễn Minh Thủy (số 8-U17 Việt Nam) cùng đồng đội mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: TTXVN phát

Các học trò của HLV Roland sau đó chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối phương. Phút 41, Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng đi xuyên qua hàng rào để quân bình tỷ số 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục chơi chủ động. Phút 48, sau tình huống chuyền trả ngược của Đại Nhân, Văn Dương băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, U17 UAE nhanh chóng đáp trả ở phút 56 khi Adam Mahrous xử lý kỹ thuật rồi cứa lòng hiểm hóc gỡ hòa 2-2.

Trong thế trận căng thẳng, U17 Việt Nam vẫn duy trì sức ép và chơi lấn lướt hơn. Phút 68, Mạnh Cường bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho U17 Việt Nam. Những phút cuối, U17 UAE tấn công mạnh mẽ nhưng thủ môn Xuân Hòa liên tiếp cứu thua giúp U17 Việt Nam bảo toàn kết quả.

Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa cho U17 Việt Nam tạo đà cho cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: TTXVN phát

Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng 3-2, khép lại vòng bảng bằng ngôi nhất bảng C với 6 điểm và giành quyền tham dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc hòa 0-0 U17 Yemen. Đội bóng xứ Kim chi xếp nhì bảng C với 5 điểm và cũng giành tấm vé dự U17 World Cup 2026./.