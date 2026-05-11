Trường THCS Thái Thịnh: Khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua hoạt động dâng hương và khen thưởng học sinh giỏi

Mở đầu chương trình là lễ dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, thuộc địa bàn phường Đống Đa. Hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thầy cô giáo cùng học sinh nhà trường đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ, người đã ghi dấu ấn lớn trong lịch sử dân tộc bằng chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa oanh liệt mùa xuân Kỷ Dậu 1789.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, học sinh được hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện đạo đức, tiếp nối tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của cha ông. Đây cũng là dịp để nhà trường đẩy mạnh giáo dục lịch sử địa phương gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh thêm yêu quê hương, đất nước và trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Sau lễ dâng hương, nhà trường tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế năm học 2025 – 2026. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh cùng đông đảo học sinh.

Trong năm học vừa qua, học sinh nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật ở các lĩnh vực văn hóa, khoa học, ngoại ngữ và nghệ thuật. Nhiều em xuất sắc giành giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và sân chơi quốc tế, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường. Những kết quả đáng tự hào ấy là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy khen và phần thưởng cho các học sinh tiêu biểu. Những gương mặt rạng rỡ, tự tin khi bước lên sân khấu nhận khen thưởng đã lan tỏa tinh thần học tập tích cực, trở thành động lực để các bạn học sinh khác tiếp tục cố gắng trong học tập và rèn luyện. Không chỉ đạt thành tích cao, nhiều học sinh còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động Đội và phong trào của nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các em học sinh trong suốt thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh rằng, mỗi thành tích đạt được hôm nay không chỉ là niềm vui của cá nhân học sinh và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của tập thể nhà trường. Nhà trường mong muốn các em sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện bản thân để trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Chương trình tuyên dương cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn trường, khích lệ học sinh tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Chuỗi hoạt động đã để lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc đối với thầy cô và học sinh nhà trường. Đây không chỉ là dịp để tri ân lịch sử, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay./.