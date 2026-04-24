Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tham quan Phòng trưng bày “Lịch sử Thăng Long – Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và Phòng trưng bày “ Báu vật Hoàng Cung Thăng Long”, là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận “Bảo vật quốc gia”.



Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã nghe giới thiệu ý nghĩa của khu vực này, chính là nơi vua và các quan đại thần luận bàn việc nước, thiết triều, tiếp đón sứ giả nước ngoài và cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình trong 800 năm tại kinh đô Thăng Long.



Trong bầu không khí văn hóa truyền thống, với không gian trà lễ mang tính thanh nhã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung tại Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Mở màn với tiết mục Hát Xoan, là loại hình nghệ thuật cổ truyền có nguồn gốc từ vùng Phú Thọ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là những vị vua đầu tiên của Việt Nam. Hát Xoan được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2011, sau đó được đưa ra khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp năm 2017. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới một di sản được chuyển từ Danh sách được bảo vệ khẩn cấp trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, cho thấy sức sống bền vững của truyền thống văn hóa Việt Nam và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cộng đồng trong gìn giữ và phát huy giá trị trường tồn của di sản.



Tiếp đó là tiết mục Nhã nhạc cung đình Việt Nam, là loại hình âm nhạc cung đình được hình thành và phát triển qua nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Nhã nhạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003. Nhã nhạc mang đến không gian âm nhạc trang trọng, tinh tế, sử dụng trong lễ đăng quang, tế lễ và tiếp sứ thần, thể hiện sự uy nghi của quốc gia. Việc tái hiện không gian lễ nghi trình diễn nhạc cung đình xưa thể hiện chiều sâu văn hóa và truyền thống lễ nhạc của Việt Nam, tạo sự tương đồng với truyền thống âm nhạc cung đình của nhiều quốc gia.



Tiết mục Chầu văn Huế, là hình thức diễn xướng nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng dân gian, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, lời ca và yếu tố trình diễn, thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân và ước nguyện về bình an, thịnh vượng. Với giai điệu linh hoạt, tiết tấu khi khoan thai, khi dồn dập, Chầu văn tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thể hiện chiều sâu văn hóa tâm linh của người Việt Nam.