Tổ chức Đoàn, Đội phát huy vai trò định hướng, giáo dục thiếu nhi, nhi đồng

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, cấp bộ Đội, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự đồng hành của các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân và đặc biệt là sự tận tâm, trách nhiệm của thầy giáo, các thầy cô phụ trách Đội trong toàn tỉnh. Trong giai đoạn mới, thiếu nhi có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ mới nhưng cũng đối mặt không ít thách thức từ không gian mạng và những biến đổi của đời sống hiện đại, đòi hỏi tổ chức Đoàn, Đội tiếp tục phát huy vai trò định hướng, giáo dục, trở thành điểm tựa tin cậy cho thiếu nhi, nhi đồng.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp, phát biểu. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ông Phan Văn Thắng nêu rõ các yêu cầu trong thời đại mới dành cho thế hệ thanh, thiếu nhi Đồng Tháp như nâng cao nhận thức tiếp cận với nền kiến thức, tri thức mới, tri thức quốc tế hiện đại; góp phần hình thành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Tỉnh đoàn Đồng Tháp hướng dẫn các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của tổ chức Đội; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội có tâm, có năng lực, nhiệt huyết, luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy.Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Mai Minh Luận, năm 2026 là năm đánh dấu chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - tổ chức đã gắn bó, đồng hành cùng nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam nói chung và thiếu nhi Đồng Tháp nói riêng. Thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" do Trung ương Đoàn phát động; các phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ, Giúp bạn đến trường... cùng nhiều mô hình ý nghĩa như: Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng; Hành trình về địa chỉ đỏ; Khu vườn tri thức xanh…. Phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" tiếp tục khẳng định lòng biết ơn của thiếu nhi Đồng Tháp đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng, hình thành cho các em những giá trị phẩm chất tốt đẹp.