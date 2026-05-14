Tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội​

Ngày 14/5, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận, quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng về định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian tới. Những nghị quyết mới được thông qua này chính là "đòn bẩy" để nâng cao hiệu lực quản lý, tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội và trực tiếp bảo đảm đời sống cho nhân dân.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 35 dự thảo nghị quyết. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật then chốt, có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực. Quan trọng nhất là về hoàn thiện thể chế, HĐND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, thay thế các nghị quyết cũ (bao gồm cả các văn bản từ thời điểm tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ hoặc ban hành trước 01/7/2025). Việc này không chỉ là thủ tục pháp lý, mà là bước đi mang tính quyết định để xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, tương thích với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

  Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh vừa trúng cử. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN 

Kỳ họp lần này cũng thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chương trình giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để các quyết sách tại kỳ họp này sớm đi vào thực tiễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều đề nghị các cấp, ngành cần quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống. UBND tỉnh cần cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động chi tiết; phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình"; không để tình trạng nghị quyết nằm trên giấy; mọi quyết sách phải được đo lường bằng sự hài lòng và ấm no của người dân, từ đó giúp tỉnh khơi thông nguồn lực, bứt phá tăng trưởng. Tỉnh tập trung tháo gỡ mọi rào cản, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế. Mục tiêu là hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng 2 con số đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều mong muốn, thời gian tới, các đại biểu cần tích cực trong tiếp xúc cử tri, lắng nghe phản ánh của tri khi nghị quyết đưa vào thực tiễn, để mỗi ý kiến đóng góp tại nghị trường đều mang đậm dấu ấn phục vụ đời sống nhân dân.
  Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN  
Dịp này, HĐND tỉnh Cà Mau đã giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh để kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đảm bảo sự điều hành thông suốt, hiệu quả cho nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

