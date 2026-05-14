Tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội​

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 35 dự thảo nghị quyết. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật then chốt, có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực. Quan trọng nhất là về hoàn thiện thể chế, HĐND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, thay thế các nghị quyết cũ (bao gồm cả các văn bản từ thời điểm tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ hoặc ban hành trước 01/7/2025). Việc này không chỉ là thủ tục pháp lý, mà là bước đi mang tính quyết định để xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, tương thích với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh vừa trúng cử. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Kỳ họp lần này cũng thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chương trình giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Để các quyết sách tại kỳ họp này sớm đi vào thực tiễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều đề nghị các cấp, ngành cần quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống. UBND tỉnh cần cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động chi tiết; phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình"; không để tình trạng nghị quyết nằm trên giấy; mọi quyết sách phải được đo lường bằng sự hài lòng và ấm no của người dân, từ đó giúp tỉnh khơi thông nguồn lực, bứt phá tăng trưởng. Tỉnh tập trung tháo gỡ mọi rào cản, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế. Mục tiêu là hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng 2 con số đã đề ra.



Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều mong muốn, thời gian tới, các đại biểu cần tích cực trong tiếp xúc cử tri, lắng nghe phản ánh của tri khi nghị quyết đưa vào thực tiễn, để mỗi ý kiến đóng góp tại nghị trường đều mang đậm dấu ấn phục vụ đời sống nhân dân.