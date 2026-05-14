Sử dụng phân bón thông minh để phát triển nông nghiệp bền vững

Tiến sĩ Bùi Hồng Đăng, Đảng ủy viên Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn, sau sáp nhập An Giang trở thành là địa phương đứng đầu về diện tích và sản lượng lúa, với hơn 1,3 triệu ha gieo trồng; triển khai hiệu quả các dự án "Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo", giảm chi phí, tăng lợi nhuận và giảm phát thải khí nhà kính; áp dụng nông nghiệp thông minh, công nghệ cao và các mô hình sinh thái. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp được duy trì bền vững đạt mục tiêu từ 2,8% đến 3%/năm; phát triển rộng rãi các mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, chăn nuôi bền vững và mô hình khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.



Quá trình sản xuất phân bón hữu cơ dạng lỏng từ phụ phẩm quá trình sản xuất sợi chuối tại U Minh Thượng của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Kênh 10 (xã U Minh Thượng, An Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

An Giang đang nỗ lực chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái xanh vững chắc. Trước tác động của biến đổi khí hậu và áp lực về chi phí đầu vào, tỉnh đang đứng trước một bài toán lớn là làm sao để vừa nâng cao năng suất, giá trị vừa bảo vệ được nguồn tài nguyên đất và nước cho thế hệ mai sau. Việc sử dụng phân bón chưa tối ưu và quản lý, chế biến, tái tạo phụ phẩm nông nghiệp chưa hiệu quả không chỉ gây lãng phí mà còn tạo ra những rào cản cho nông sản khi muốn vươn ra thị trường quốc tế - nơi vốn đang đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn xanh.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để đánh giá thực trạng, tìm giải pháp để phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở sử dụng phân bón thông minh, biến phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ để bồi hoàn dưỡng chất cho đất, tạo ra chu trình khép kín cho nông nghiệp tuần hoàn. Sự kiện cũng góp phần lan tỏa cách làm hay, mô hình mới trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên; tạo thêm cơ hội và chiến lược để xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Bà Trần Thị Vỹ, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Kênh 10 thông tin, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao sản xuất phân bón hữu cơ dạng lỏng từ phụ phẩm quá trình sản xuất sợi chuối tại huyện U Minh Thượng cho hợp tác xã từ đầu năm 2024. Qua 18 tháng, hợp tác xã đã sản xuất thành công 2.000 lít cung ứng cho thành viên hợp tác xã sử dụng trên khóm, khoai mỡ, củ lùn, cây chuối, nông dân trồng cây phát triển tốt, cho củ to, chuối, hạn chế sâu bệnh gây hại so với sử dụng phân hóa học trước đây. Qua thí điểm trong một số mô hình trồng trọt cho thấy, phân hữu cơ dạng lỏng từ cây chuối giúp nhà nông giảm chi phí phân bón khoảng 90% so với phân hóa học. Cụ thể như nông dân trồng củ lùn mỗi một vụ thường sử dụng 1 bao U rê và DAP để bón cho 1 công vườn 1.000m2 với chi phí khoảng 3.800.000 đồng. Trong khi đó, sử dụng 4 lít (đậm đặc) phân hữu cơ hóa lỏng từ cây chuối (pha với 800l nước phun tưới) chỉ tốn 400.000 đồng”. Hợp tác xã đang sản xuất 2.000 lít đến tháng 9/2026 cho ra thành phẩm và đang đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị về thực hiện các thủ tục để chính thức cho ra sản phẩm phân bón hữu cơ dạng lỏng từ cây chuối để bán ra thị trường, cung ứng cho nông dân. Phân bón hữu cơ dạng lỏng từ cây chuối phù hợp với cây lúa nên sắp tới đơn vị sẽ thí điểm để giúp nông dân giảm chi phí sản xuất. Dự kiến loại phân hữu cơ này sẽ bán ra thị trường 1 lít đậm đặc với mức giá khoảng 100.000 đồng. Vùng đệm U Minh Thượng hiện có hơn 2.700ha trồng chuối nên nguyên liệu là thân cây chuối rất dồi dào, đảm bảo có thể sản xuất hàng trăm nghìn lít phân hữu cơ mỗi năm.

Theo ông Đặng Thế Dương, Phụ trách phòng Khảo nghiệm phân bón, Phụ trách Trạm Khảo kiểm nghiệm phân bón Miền Nam khẳng định, mô hình sản xuất phân bón hữu cơ dạng lỏng từ phụ phẩm quá trình sản xuất sợi chuối không chỉ cung cấp chất hữu cơ và vi sinh vật có lợi, giúp đất tơi xốp hơn, kích thích bộ rễ phát triển, tăng cường sức đề kháng cho cây mà còn tạo ra nông sản đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Do đó, cần hình thành mạng lưới thu mua phụ phẩm quy mô lớn từ các vùng trồng chuối trọng điểm; đầu tư dây chuyền sản xuất phân bón tiêu chuẩn công nghiệp; xây dựng và đăng ký nhãn hiệu phân bón đặc trưng gắn với địa phương và quan tâm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh và bền vững tại địa phương và toàn tỉnh./.