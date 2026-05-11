Phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giải quyết kiến nghị của nhân dân phải “đến nơi đến chốn”

Quốc hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; nhất là việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, tiền tệ, lương thực, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Về hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Cử tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh diễn biến quốc tế phức tạp, đã đưa Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Về hoạt động của Quốc hội: Cử tri và nhân dân đánh giá cao hoạt động của Quốc hội với những đổi mới, cải tiến thiết thực, hiệu quả và kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này, "không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động" để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều dự án luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đặc biệt là việc Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, tạo cơ sở để Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm; ban hành các chính sách thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay nhằm hỗ trợ điều hành giảm giá trong nước. Những quyết sách linh hoạt, đúng thời điểm này đã góp phần kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội sẽ tổ chức giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính"; cho rằng đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công và xử lý các tồn tại sau khi tinh gọn bộ máy.

Về hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt, kịp thời Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm mặt bằng lãi suất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế và tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp; tái cấu trúc thị trường tài chính, trong đó đặc biệt phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, tối đa hóa nguồn lực để tập trung cho mục tiêu tăng trưởng hai con số; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn mang tính "xương sống" của nền kinh tế nhằm tối ưu hóa ngân sách, tránh tình trạng lãng phí do đầu tư manh mún...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất như: việc đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu trong nước; nguy cơ mất an toàn thực phẩm; thời tiết cực đoan gây thiệt hại tại nhiều địa phương; thiếu trường công lập, nhất là bậc trung học phổ thông tại Hà Nội, tạo áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh; khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng; cao tốc Bắc - Nam quy mô hai làn xe tiềm ẩn rủi ro giao thông. Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn; quá tải du lịch, thiếu cơ sở lưu trú, giá dịch vụ tăng cao và ùn tắc trong dịp nghỉ lễ; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội; lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân tiếp tục gây lo ngại; người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính... Đặc biệt, phụ huynh và học sinh còn băn khoăn về việc lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10 khi công tác hướng nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, thông tin tuyển sinh thiếu ổn định. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm, có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Lắng nghe dân, hiểu dân và phục vụ dân phải thực chất

Cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác dân nguyện tháng 3 và tháng 4/2026, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội cần quan tâm hơn nữa đối với hoạt động giám sát theo lĩnh vực phụ trách và theo quy định, nhất là những nội dung, vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Những vấn đề cử tri phản ánh nhiều lần, có tác động rộng, có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân phải được theo dõi, giám sát đến cùng. Tinh thần chung là lắng nghe dân, hiểu dân và phục vụ dân phải thực chất; trả lời dân phải kịp thời và rõ ràng; giải quyết kiến nghị của nhân dân phải "đến nơi đến chốn". Công tác dân nguyện làm tốt sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; đồng thời sẽ giúp Quốc hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo xem xét giải quyết những nội dung cử tri quan tâm kiến nghị, nhất là giải pháp về tăng trưởng hai con số, vấn đề phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính để giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là xem xét về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với cán bộ cấp xã để yên tâm công tác, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xem xét vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, lừa đảo trực tuyến, những vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân, bạo hành trẻ em, thiếu trường công ở một số thành phố lớn, hoàn thiện hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông.

Trong phiên họp sáng 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật./.