Phát huy vai trò của già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Dự cuộc gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố phía Bắc cùng 100 già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng quà cho cô và trò Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Các tỉnh khu vực phía Bắc hiện có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, hơn 8,8 triệu người là đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều tôn giáo lớn như: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài với hơn 8,1 triệu người theo đạo (chiếm khoảng 15,5% dân số).

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, toàn quân đã tập trung phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị cơ sở phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo - coi đây là “hạt nhân” trong việc củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các địa bàn chiến lược.

Bằng sự gắn bó “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào”, Quân đội đã tạo dựng niềm tin, từ đó, phát huy vai trò, nâng cao vị thế và khơi dậy trách nhiệm của già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người uy tín và các chức sắc tôn giáo.

Trong 5 năm qua, tại khu vực phía Bắc, các đơn vị Quân đội đã thực hiện gần 200 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh với sự tham gia của hơn 17 nghìn lượt người, gần 2.000 buổi tuyên truyền tập trung, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin và tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Qua đó, hàng nghìn lượt vụ mâu thuẫn được hòa giải, hàng trăm vụ việc phức tạp được ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Các cơ quan, đơn vị Quân đội đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị đơn vị và thực tiễn địa bàn, chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nội dung, chương trình, các mô hình phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc chức sắc tôn giáo. Qua đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi được triển khai, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã đồng hành cùng quân đội tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, hỗ trợ chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo... Các đại biểu dự cuộc gặp mặt dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, các địa phương ở khu vực phía Bắc là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi hội tụ nhiều dân tộc, tôn giáo với bản sắc phong phú, đa dạng đến từ mọi miền đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, nơi đây chính là căn cứ địa kháng chiến, đồng bào các dân tộc một lòng, một dạ tin và đi theo Đảng.

Các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu chính là những “hạt nhân liên kết cộng đồng”, người giữ gìn nếp sống, phong tục, cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần quan trọng xây dựng môi trường xã hội ổn định, đồng thuận, nhân văn.

Trong thời gian tới, Đại tướng yêu cầu, các đơn vị, chính quyền, cấp ủy địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giữ gìn sự gắn bó, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các dân tộc, tôn giáo, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” ngay từ cơ sở.

Quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện hiệu quả chức năng đội quân công tác, làm tốt công tác dân vận bằng nhiều hình thức phong phú, việc làm cụ thể; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò “hạt nhân đoàn kết”, “điểm tựa niềm tin”, là trung tâm quy tụ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực ngay từ cơ sở, không ngừng tự rèn luyện, giữ gìn uy tín, nâng cao hiểu biết, phương pháp vận động quần chúng, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân...



Dịp này, Tổng cục Chính trị và các đơn vị của Quân đội đã tặng quà cho các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc; thăm và tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên./.