Chương trình là dịp để nhìn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành đầy tự hào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - mái trường rèn luyện, giáo dục các thế hệ thiếu niên, nhi đồng; đồng thời ghi nhận, tôn vinh những giáo viên, Tổng phụ trách Đội tâm huyết, trách nhiệm, các chỉ huy Đội tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh.

Ban Tổ chức trao 100 suất học bổng cho các đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên vươn lên trong học tập và cuộc sống trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp bộ Đội, đội ngũ cán bộ phụ trách và thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đã đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Đinh Thị Lụa đề nghị, để thiếu niên, nhi đồng có điều kiện thực hiện ước mơ, hoài bão, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và nhà trường tiếp tục chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng vươn lên trong thiếu nhi; coi việc trang bị tri thức, kỹ năng và năng lực làm chủ khoa học công nghệ cho thiếu nhi là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, chiến lược; tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, năng lực tự bảo vệ, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh. Các ban, ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, Đội theo hướng thiết thực, hiện đại, lấy thiếu nhi làm trung tâm; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chăm lo, bảo vệ, giáo dục thiếu nhi và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, quan tâm đầu tư môi trường phát triển an toàn, lành mạnh, bảo đảm mọi thiếu nhi đều được tạo điều kiện phát triển toàn diện…



Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên quê hương Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tự hào. Tổ chức Đội trong toàn tỉnh ngày càng được củng cố vững mạnh, nội dung hoạt động có nhiều đổi mới, thiết thực và gần gũi với thiếu nhi. Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 1.200 buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, kể chuyện truyền thống và 433 hành trình đến “địa chỉ đỏ”; qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và lối sống nhân ái cho thiếu nhi. Các phong trào: Thiếu nhi Ninh Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, Kế hoạch nhỏ, Nghìn việc tốt, Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ninh Bình... tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo môi trường rèn luyện thường xuyên cho đội viên, thiếu nhi. Các cấp bộ Đội đã huy động hàng chục nghìn suất quà, xây dựng 50 Ngôi nhà khăn quàng đỏ, đóng góp 35.000 ngày công chăm sóc các công trình tri ân và quyên góp 2,2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.