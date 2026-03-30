Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; cùng 125 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được cử tri thành phố tín nhiệm bầu chọn trong Ngày hội non sông ngày 15/3/2026 vừa qua.



Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Thành phố. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính nền tảng, xuyên suốt.



Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN



Đó là phải nâng tầm vai trò thể chế hóa, bảo đảm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội được cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi. Hội đồng nhân dân Thành phố cần chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề có chất lượng cao, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định và đủ mạnh để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, đồng thời tháo gỡ hiệu quả điểm nghẽn kéo dài về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.



Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN



Hội đồng nhân dân Thành phố phải nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện. Bí thư Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Hội đồng nhân dân Thành phố đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Cùng với đó phát huy vai trò trong thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, chính quyền số và nâng cao chất lượng quản trị đô thị, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn.





Ông Trần Lưu Quang (thứ 2, từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Đức Hải (thứ ba, từ trái sang), Phó Chủ tịch Quốc hội trao Quyết Định Công nhận đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tại phiên khai mạc, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và trao Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.



Ông Nguyễn Đức Hải (thứ 6, từ trái sang), Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Thành phố trao Quyết Định Công nhận đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN



Kỳ họp thứ nhất cũng tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Thành phố, gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, thành lập các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, bầu trưởng các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố và bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án./.