Họp báo Bộ Ngoại giao: Khuyến cáo công dân Việt Nam cảnh giác trước lời mời tuyển dụng trên không gian mạng

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh thông tin, nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sớm hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Từ ngày 1/4/2026 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.

"Như chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo, công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên không gian mạng để ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao". Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người. Công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi… trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh./.

