Đối thoại gỡ điểm nghẽn, nâng chất lượng đời sống công nhân, lao động

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Thạch Văn Chung chủ trì buổi đối thoại. Cùng dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 400 cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động trong tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề người lao động quan tâm, đồng thời làm rõ các giải pháp đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.



Làm rõ thêm các vấn đề, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, hạ tầng giao thông trên địa bàn các khu công nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu. Để giải quyết vấn đề này, từ tháng 9/2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai 7 giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông, đồng thời tiếp tục duy trì từ đó đến nay. Điển hình như: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND phường triển khai phương án phân luồng giao thông vào giờ cao điểm... Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho triển khai 4 giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông để giải quyết ùn tắc trong thời gian tới. Tỉnh cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng đường cao tốc, xây dựng các tuyến đường gom và các công trình phụ trợ.



Về vấn đề nhà ở cho công nhân, hiện Bắc Ninh triển khai khoảng 70 dự án nhà ở xã hội, đồng thời có gần 30 vị trí đang được nhà đầu tư nghiên cứu, chủ yếu gần các khu công nghiệp. Khi hoàn thành, các dự án sẽ cung ứng khoảng 130.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 400.000 người, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động.



Để người lao động dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội, thời gian tới, tỉnh tập trung rà soát, bố trí quỹ đất; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, xây dựng; thu hút nhà đầu tư nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Cùng với đó, chính sách nhà ở xã hội tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng công khai, minh bạch thông tin các dự án, giá bán, cho thuê, thuê mua trên các nền tảng trực tuyến để người lao động dễ tiếp cận.



Với các vấn đề khác, tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh phát triển thiết chế văn hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phát triển đảng viên trong công nhân.



Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh cam kết luôn đặt lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên trong các quyết sách phát triển; tiếp tục đầu tư nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông, trường học, y tế, thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Tỉnh cũng sẽ kiến nghị Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền như tuổi nghỉ hưu, lương tối thiểu vùng và các chính sách đặc thù.



Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa cam kết thành kế hoạch hành động với lộ trình, thời hạn rõ ràng; xác định trách nhiệm, không để tồn đọng; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kiến nghị của người lao động được giải quyết thực chất. Tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo đời sống đoàn viên. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến người lao động, thực hiện nghiêm pháp luật, coi đây là nền tảng cho phát triển bền vững.



Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vinh danh 4 doanh nhân và 4 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2026; trao tặng 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động./.