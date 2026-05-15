Diễn đàn trẻ em: Nơi trẻ em được lắng nghe, tôn trọng và đồng hành

Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói của trẻ em trong kỷ nguyên vươn mình”. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN





Đây là dịp để tổ chức Đội, thiếu nhi cùng ôn lại chặng đường 85 năm vẻ vang của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong giáo dục, bồi dưỡng thế hệ măng non, hun đúc lý tưởng, bồi đắp truyền thống, góp phần xây dựng lớp thiếu nhi Bắc Ninh tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng vững bước trong kỷ nguyên mới.

Tại diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh Hà Thái Sơn khẳng định, thiếu nhi Bắc Ninh luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Từ Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng anh hùng, Hợp tác xã Măng non Phú Mẫn đến phong trào Áo lụa tặng bà, Trần Quốc Toản, “Nghìn việc tốt”… tất cả đã trở thành những dấu ấn đẹp trong lịch sử công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước.

Các em thiếu nhi trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Những năm qua, thế hệ thiếu nhi Bắc Ninh đã có thêm điều kiện để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện hơn. Các em được tạo môi trường để sáng tạo, trải nghiệm, phát huy năng khiếu và hình thành những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tổ chức Đội không chỉ đồng hành để các em học tập tốt hơn mà còn hướng tới việc bồi dưỡng bản lĩnh, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và ý thức công dân trong thời đại mới.

Diễn đàn tạo không gian để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đề xuất, đồng thời tăng cường sự lắng nghe, đối thoại giữa trẻ em với các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt hơn quyền của trẻ em.



Tại diễn đàn, các em tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung trọng tâm như: Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội và thuốc lá điện tử; phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai; cùng các vấn đề liên quan đến quyền và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Đại diện cơ quan chức năng như, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức Đội đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các em. Những ý kiến, đề xuất của các em không chỉ thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề của chính mình mà còn góp phần quan trọng giúp các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, giải pháp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cùng ngày, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Liên hoan “Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I”, Liên hoan “Tiếng hát tuổi hoa” tỉnh Bắc Ninh lần thứ I. Đây là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội, khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đồng thời phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong trường học, là hoạt động ý nghĩa giáo dục truyền thống, bồi đắp tâm hồn, lý tưởng cách mạng cho thế hệ măng non, tiếp thêm động lực để thiếu nhi Bắc Ninh tiếp tục thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm./.