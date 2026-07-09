Chàng trai Pháp chinh phục Việt Nam bằng những bước chạy

Bài báo về câu chuyện truyền cảm hứng của Joal Paillaud được đăng ngày 8/7 trên nhật báo Sud Ouest. Ảnh: TTXVN phát

Tháng 6 vừa qua, Joal Paillaud đã khởi hành từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) với hành trang gọn nhẹ chỉ 1 chiếc ba lô. Sau khi hoàn thành chặng đầu tiên của hành trình, anh cho biết mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch và bản thân vẫn duy trì được thể trạng tốt.

Nhắc lại những ngày đầu băng qua vùng núi phía Bắc, Joal Paillaud gọi đó là trải nghiệm "phi thường". Anh cho biết từng được nghe về lòng hiếu khách của người Việt trước khi lên đường, nhưng thực tế còn vượt xa những gì mà anh hình dung.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất xảy ra khi anh bị lạc hơn 1 ngày trong khu rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, gần Sa Pa. Sau nhiều giờ không tìm được đường, Joal đã phải kích hoạt thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp và gia đình tại Pháp chuẩn bị liên hệ với Đại sứ quán ở Hà Nội. Đúng lúc đó, anh gặp người dân địa phương, những người đã giúp anh tìm lại đường đi an toàn.

Bên cạnh khoảnh khắc ấy là nhiều cuộc gặp gỡ giản dị nhưng để lại dấu ấn sâu đậm. Joal kể về một cậu bé 14 tuổi chủ động chào anh bằng tiếng Anh rồi tặng một gói rong biển. Điều khiến chàng trai trẻ nhớ nhất sau 1.000 km không phải là những cung đường hiểm trở mà là những nụ cười chân thành, sự hào phóng và lòng hiếu khách của người dân, nhiều người trong số đó đã sẵn sàng mời anh nghỉ lại qua đêm.

Đầu tuần này, Joal Paillaud đã đến thủ đô Hà Nội sau 2 ngày hội ngộ với người bạn cùng trường. Từ đây, anh sẽ tiếp tục chạy dọc ven biển qua Ninh Bình hướng về Mũi Né, hoàn thành hành trình xuyên Việt dài khoảng 4.200 km.

Joal cho biết anh rất lạc quan về chặng đường phía trước và đặt mục tiêu nâng quãng đường chạy mỗi ngày từ khoảng 40 km lên 55 km nhờ địa hình bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, điều khiến anh lo ngại nhất là thời tiết nóng ẩm của miền Trung và miền Nam Việt Nam. Để tránh nắng nóng, anh dự định bắt đầu mỗi ngày chạy từ khoảng 5 giờ sáng.

Theo Sud Ouest, Joal thường xuyên chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, nơi nhiều người theo dõi và cổ vũ cho chuyến đi đặc biệt này. Anh cũng phát hành áo phông mang biểu tượng của dự án để gây quỹ, góp phần trang trải chi phí cho hành trình chạy xuyên Việt./.