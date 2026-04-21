Cấp xã linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn mới

Chủ tịch UBND các xã, phường cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (1/7/2025), bên cạnh những mặt thuận lợi, các xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu như: Cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện, trụ sở làm việc chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp xã ở các lĩnh vực chưa đồng đều, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Một số cán bộ trình độ chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm, thiếu kinh nghiệm công tác, kỹ năng xử lý công việc...

Từ thực tế đó, lãnh đạo các xã, phường kiến nghị, UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét bố trí kinh phí xây dựng hạ tầng, trụ sở, trang thiết bị, bổ sung biên chế cho địa phương đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan chuyên môn khẩn trương xóa thôn, bản lõm sóng giúp các địa phương thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống...



Chủ tịch UBND xã Quan Sơn Nguyễn Hùng Mạnh cho hay, xã được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã là Quan Sơn và xã Hữu Kiên. Toàn xã có 17 thôn với trên 7.100 nhân khẩu. Sau khi sáp nhập, do trụ sở chính không đủ phòng, xã phải mượn phòng của trường học trên địa bàn để bố trí nơi làm việc cho cán bộ. Tuy nhiên, để tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, trong vòng 2 tháng, xã đã lắp ghép thêm 17 phòng tại trụ sở chính cho cán bộ phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ. Với đặc thù địa hình chủ yếu là đồi núi xen kẽ thung lũng, khoảng cách giữa trụ sở xã chính và trụ sở xã Hữu Kiên (cũ) cách nhau khoảng 25km. Nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã đã bố trí thêm một Trung tâm phục vụ hành chính công tại trụ sở xã Hữu Kiên (cũ), làm việc vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hằng tuần để làm thủ tục, giấy tờ cho người dân.



Để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo cơ sở để địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2026, xã đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh xem xét, đầu tư nâng cấp tuyến Tỉnh lộ qua địa bàn, tạo điều kiện cho giao thương, phát triển kinh tế. Đồng thời, bổ sung dự án cấp điện lưới cho một số hộ dân trên địa bàn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào...



Tại cuộc làm việc, đại diện UBND xã Tân Tiến kiến nghị về việc trên địa bàn còn 149 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng điện an toàn từ các nguồn, trong đó có 72 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. UBND xã Quan Sơn kiến nghị về việc tại xóm Pá Mị, thôn Nà Lìa còn 8 hộ dân chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia, sử dụng điện năng lượng mặt trời chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Trả lời nội dung này, đại diện Sở Công Thương tỉnh cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh rà soát, đăng ký nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Sở đề xuất với UBND tỉnh bố trí nguồn đầu tư phù hợp để lắp đặt hệ thống điện mặt trời đảm bảo công suất sử dụng đối với 249 hộ dân chưa có điện trên địa bàn tỉnh; trong đó bao gồm các hộ dân các xã: Tân Tiến và Quan Sơn. Thời gian khởi công hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.



Giải đáp ý kiến đề xuất bổ sung biên chế cho các xã, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Hiền nhấn mạnh, trong thời gian chờ hướng dẫn của Trung ương về biên chế đối với cấp xã, các xã, phường cần linh hoạt trong bố trí nhân lực hiện có; rà soát, đánh giá sát chuyên môn cán bộ để bố trí vị trí việc làm phù hợp, phát huy năng lực, sở trường của từng người. Các xã trong khu vực có thể xây dựng quy chế phối hợp để điều động, luân chuyển cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong một giai đoạn nhất định từ xã này sang xã khác khi có nhu cầu cấp thiết...



Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn nhấn mạnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ của cấp xã rất lớn. Để đáp ứng tốt yêu cầu, trước hết lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã, phường phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, giám sát quá trình thực thi để đạt kết quả, mục tiêu đặt ra. Cùng với đó, các xã, phường phải nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đảm bảo ngang tầm nhiệm vụ.



Để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các xã, thời gian qua, tỉnh đã giao cho sở, ngành xem xét điều động biệt phái có thời hạn (khoảng 6 tháng) cán bộ chuyên môn từ sở, ngành về xã để giúp các địa phương giải quyết những công việc cấp bách. Tới đây, UBND chỉ đạo Sở Nội vụ cùng cơ quan liên quan tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở theo hướng “cầm tay chỉ việc” với mục đích sau khi về lại địa phương, lực lượng này phải làm tốt những nhiệm vụ, công việc mình đảm nhận, được giao.



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các xã khắc phục khó khăn, linh hoạt trong tổ chức bộ máy, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng, miền, địa phương để có những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân../.