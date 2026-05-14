Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế với lịch sử hơn 125 năm hình thành và phát triển. Bệnh viện hiện có quy mô 3.200 giường bệnh với gần 4.300 cán bộ nhân viên; trong đó 840 bác sĩ, nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư và chuyên gia đầu ngành. Mỗi ngày bệnh viện đón khoảng 6.000 - 9.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối, trung tâm y tế hàng đầu khu vực phía Nam; giữ vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật uy tín trên cả nước. Theo kế hoạch, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ quản lý thêm cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2) từ nguồn vốn ODA Nhật Bản tại khu vực Bình Chánh, nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. “Việc mở rộng mô hình "chuỗi bệnh viện" đặt ra yêu cầu lớn về nhân lực, quản trị và chuyển đổi số, đòi hỏi Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phải xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ cho toàn hệ thống”, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện từ tháng 8/2025. Nhiệm kỳ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy là 5 năm. Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng, tân giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ lãnh đạo tập thể cán bộ nhân viên tiếp tục nỗ lực vượt khó, giữ vững thương hiệu về chất lượng, tinh thần phục vụ, vai trò hạt nhân trong đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, ngay trong năm nay, đơn vị khẩn trương tiếp nhận Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động, phục vụ tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân khu vực phía Nam.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Phạm Thanh Việt cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh và triển khai hiệu quả các cơ sở mới. Cùng với đó, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đẩy mạnh phát triển chuyên môn vươn tầm quốc tế nhưng vẫn tăng cường công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho mạng lưới y tế cơ sở./.