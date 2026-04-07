Việt Nam ứng phó tốt trước những cú sốc kinh tế

Báo cáo thường niên Triển vọng Kinh tế Khu vực ASEAN+3 (AREO) năm 2026 nhấn mạnh, Việt Nam đang thích ứng tốt với những biến động khu vực và thế giới, hội nhập nhanh chóng vào các chuỗi cung ứng và nổi lên như điểm đến hàng đầu cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, báo cáo trên được công bố tại buổi họp báo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3, gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với 3 đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (gọi tắt là AMRO).

Tại sự kiện, nhà kinh tế trưởng của AMRO, ông Dong He khẳng định, Việt Nam đã xử lý khá tốt cú sốc thuế quan hồi năm ngoái, tốt hơn dự đoán của giới phân tích, và kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực trong năm 2026.

Theo ông Dong He, xung đột Trung Đông và cú sốc năng lượng đặt ra rủi ro lớn hơn so với sự bất ổn kéo dài về thuế quan, chính vì vậy, đã đến lúc Việt Nam cần chuyển từ lập trường chính sách nới lỏng sang ít nhất là trạng thái trung lập trong cả chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, đồng thời thắt chặt kiểm soát vĩ mô. Điều đó sẽ giúp Việt Nam có vị thế tốt để đối phó với bất kỳ rủi ro nào về lạm phát hoặc giảm tăng trưởng. Báo cáo AREO dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam năm 2026 là 7,4% và năm 2027 là 7,1%. Lạm phát toàn phần của Việt Nam năm 2026 là 3,8% và năm 2027 là 3,4%. Theo ông Dong He, mặc dù dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm so với mức 8% của năm ngoái, nhưng ông vẫn kỳ vọng vào sức chống chịu và khả năng bứt phá của Việt Nam. May xuất khẩu, một trong những mặt hàng đóng góp cho tăng trưởng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN Báo cáo AREO cho biết, tăng trưởng thương mại vượt trội của ASEAN+3 trong hai thập kỷ qua đã cho phép khu vực này nâng cao thị phần thương mại thế giới, được đo bằng xuất khẩu cộng nhập khẩu, từ 23,1% năm 2000 lên 30,7% năm 2024. Trong khu vực, Trung Quốc đóng góp lớn nhất, với tỷ trọng xuất khẩu và nhập khẩu toàn cầu tăng từ 3,9% và 5,2% lên 16,4% và 8,5% trong giai đoạn 2000-2024. Các nền kinh tế khác, đặc biệt là Việt Nam, cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể, phản ánh sự hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.