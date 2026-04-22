An Giang: Khẩn trương thi công các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027

22/04/2026

Tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, với tổng số vốn bố trí công trình đầu tư công khoảng 12.700 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 8.295 tỷ đồng và địa phương hơn 4.404 tỷ đồng. Trên đại công trường Phú Quốc với 21 dự án được triển khai theo Quyết định 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều dự án đã vượt tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuẩn bị cho APEC./.

Các dự án, công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 đang giai đoạn thi công trên đại công trường Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát