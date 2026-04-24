TP Hồ Chí Minh và Hà Nội lọt Top 5 các đô thị tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu

Hình ảnh đô thị TP Hồ Chí Minh ven sông Sài Gòn. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Việt Nam nổi lên nhờ lợi thế cấu trúc



Các đô thị tiếp tục là động lực cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu, bất chấp những biến động địa chính trị và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Theo phân tích của Savills trên 245 thành phố, tăng trưởng trong thập kỷ tới sẽ tập trung mạnh mẽ tại châu Á, nơi hội tụ các yếu tố nền tảng như dân số trẻ, đô thị hóa nhanh và sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu.

Đáng chú ý, Việt Nam ghi nhận sự hiện diện nổi bật khi TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai toàn cầu và Hà Nội xếp thứ năm trong bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Việc cả hai đô thị lớn nhất cả nước cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu không chỉ phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

Theo ông Chris Marriott, Tổng Giám đốc Savills khu vực Đông Nam Á, lợi thế dân số trẻ đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho các nền kinh tế trong khu vực. Lực lượng lao động dồi dào, tiêu dùng gia tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh đang thúc đẩy nhu cầu trên nhiều phân khúc bất động sản, từ công nghiệp, logistics đến nhà ở và các dự án phức hợp.

Song song đó, chiến lược “China+1” tiếp tục thúc đẩy làn sóng dịch chuyển sản xuất sang các thị trường mới nổi, trong đó Việt Nam là một trong những điểm đến nổi bật. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI gia tăng, không chỉ củng cố nền tảng sản xuất mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường bất động sản, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi tập trung hạ tầng, lao động và nhu cầu tiêu dùng.

Dù vậy, theo Savills, không phải đô thị nào tăng trưởng nhanh cũng có thể duy trì sức hút dài hạn. Báo cáo về các đô thị có khả năng chống chịu (Resilient Cities Index) cho thấy, những thành phố dẫn đầu như New York, Tokyo, London hay Seoul đều có điểm chung là khả năng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống, đồng thời liên tục đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.



Trong bối cảnh đó, khả năng chống chịu không còn là một khái niệm mang tính lý thuyết, mà trở thành tiêu chí thực tiễn để đánh giá một đô thị. Điều này bao gồm từ nền tảng kinh tế, hệ sinh thái công nghệ đến các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như chất lượng môi trường sống. Quan trọng hơn, khả năng triển khai hiệu quả và đúng tiến độ các chiến lược phát triển đang trở thành yếu tố then chốt.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam nhận định: "Việt Nam có đầy đủ các động lực để duy trì tăng trưởng cao, từ hạ tầng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đến nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sẽ nằm ở tốc độ triển khai. Những thị trường có thể chuyển hóa kế hoạch thành thực tế nhanh hơn sẽ là những thị trường nắm bắt được cơ hội".

Hạ tầng - đòn bẩy chuyển hóa tăng trưởng thành năng lực chống chịu

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong bối cảnh “khả năng chống chịu” ngày càng trở thành thước đo cốt lõi của các đô thị toàn cầu, hạ tầng được xem là yếu tố nền tảng giúp Việt Nam chuyển hóa tiềm năng tăng trưởng thành năng lực phát triển bền vững.