Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Đồng Nai xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

29/05/2026

Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp không có trường hợp tàu cá vi phạm IUU.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có tổng số tàu cá 1.477 tàu đăng ký, đăng kiểm và đã được cấp phép, tỷ lệ lắp đặt VMS đạt 100%. Trong tổng số tàu cá nói trên, có 60% tàu có công suất lớn đủ sức vươn ra khai thác các ngư trường xa như Côn Đảo, Trường Sa, DK1... Riêng đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay, hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp triển khai hoạt động phối hợp các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tặng quà, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định khai báo trước khi ra khơi. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN