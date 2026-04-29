Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Người dân phường Mỹ Lâm (tỉnh Tuyên Quang) đăng ký thủ tục hành chính qua ki ốt dịch vụ công.

Tại phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang), việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 được thực hiện quyết liệt thông qua sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, UBND phường đã hoàn thành 100% tiêu chí về chuyển đổi số, bao gồm các nhóm thể chế, dữ liệu, nền tảng, bồi dưỡng tuyên truyền và chỉ đạo điều hành trên môi trường số.

Nhằm hỗ trợ người dân, UBND phường Mỹ Lâm đã thành lập các tổ hướng dẫn với nòng cốt là Đoàn thanh niên và Ban chuyển đổi số để triển khai hình thức "cầm tay chỉ việc". Hiện, 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị và 100% hồ sơ công việc (trừ nội dung mật) tại phường đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.



Trong lĩnh vực kinh tế số, phường Mỹ Lâm ghi nhận những kết quả khả quan. Hiện nay, 65% hộ dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (mục tiêu đạt 85% vào năm 2030); 100% hộ gia đình có thành viên sử dụng điện thoại thông minh; trên 95% hộ có kết nối Internet. Phường có 8 sản phẩm OCOP (chè xanh Ngọc Thúy, rượu xứ Tuyên, mỳ gạo Thuận Yến...) đã được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và quảng bá rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử.



Ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Mỹ Lâm cho biết, nhờ mô hình chính quyền điện tử, toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính tại địa phương được giải quyết trên môi trường điện tử. Việc số hóa không chỉ giúp cải thiện tiến độ, đảm bảo tính công khai, minh bạch mà còn cho phép người dân tái sử dụng dữ liệu, giảm thiểu giấy tờ cho các thủ tục sau này.

Nhà máy gạch Tuynel Viên Châu (Tuyên Quang) đầu tư công nghệ sản xuất gạch tự động, khép kín giúp tăng năng suất và bảo vệ môi trường.

Nếu như ở khối cơ quan nhà nước, Nghị quyết 57 tạo động lực thúc đẩy quản trị hiện đại thì ở khối doanh nghiệp chính là "đòn bẩy" để nâng cao năng lực cạnh tranh.



Tại Công ty cổ phần gạch tuynel Viên Châu (Tuyên Quang), việc ứng dụng khoa học công nghệ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo sản xuất. Doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền tự động hóa đồng bộ với hệ thống lò đĩa tuần hoàn kết hợp công nghệ tuần hoàn khí, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải môi trường. Đặc biệt, việc đưa cánh tay robot vào các khâu bốc xếp đã thay thế tới 90% nhân công trực tiếp.



Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chia sẻ, đơn vị đã mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị doanh nghiệp. Hệ thống dữ liệu được kết nối liên thông từ camera nhận diện biển số, cân điện tử đến phần mềm hóa đơn, tạo thành chuỗi vận hành khép kín. Nhờ đầu tư công nghệ hiện đại, công suất nhà máy đã tăng 250% so với trước đây, đạt ngưỡng 132 triệu viên gạch/năm.



Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững



Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tỉnh Tuyên Quang trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dù trải qua quá trình hợp nhất tỉnh, địa phương đã chủ động duy trì đà tăng trưởng số, ưu tiên phát triển toàn diện trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.



Tỉnh đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngay sau hợp nhất. Đáng chú ý, hệ thống văn bản pháp lý được ban hành kịp thời với 16 quyết định và 16 kế hoạch cấp tỉnh, tạo hành lang pháp lý thông suốt. Tỉnh cũng đã ký kết thỏa thuận chiến lược giai đoạn 2025-2030 với hai tập đoàn viễn thông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.