Kinh tế
Quảng Ngãi nâng tầm sản phẩm OCOP gắn với văn hóa bản địa
Tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)", tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, nhằm phát triển mạnh các sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao giá trị kinh tế nông thôn và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới có chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi phấn đấu duy trì toàn bộ các sản phẩm OCOP đã đạt từ 3 sao trở lên trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời nâng hạng khoảng 50% sản phẩm đạt từ 4 sao trở lên. Tỉnh đặt mục tiêu công nhận mới khoảng 300 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, có ít nhất 7 sản phẩm tiềm năng đạt chuẩn 5 sao, 50 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và còn lại là sản phẩm 3 sao.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
