Quảng Ngãi nâng tầm sản phẩm OCOP gắn với văn hóa bản địa

Tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)", tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, nhằm phát triển mạnh các sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao giá trị kinh tế nông thôn và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới có chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi phấn đấu duy trì toàn bộ các sản phẩm OCOP đã đạt từ 3 sao trở lên trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời nâng hạng khoảng 50% sản phẩm đạt từ 4 sao trở lên. Tỉnh đặt mục tiêu công nhận mới khoảng 300 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, có ít nhất 7 sản phẩm tiềm năng đạt chuẩn 5 sao, 50 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và còn lại là sản phẩm 3 sao.

Nông dân xã Vạn Tường (xã Bình Hải cũ) đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng trồng hành tím hữu cơ sau khi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2025, nhằm gia tăng giá trị, ổn định đầu ra và giữ vững thương hiệu đặc trưng. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Sản phẩm hành tím trồng theo hướng hữu cơ, đạt chuẩn OCOP 3 sao của xã Vạn Tường cho năng suất cao, được thị trường ưa chuộng, đem lại nguồn thu ổn định từ hàng chục đến vài trăm triệu đồng/vụ cho nông hộ. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN