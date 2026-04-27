Thành phố Hồ Chí Minh: Dòng tiền tỷ USD đổ vào lĩnh vực hạ tầng dữ liệu

Việc liên tiếp xuất hiện các dự án quy mô tỷ USD trong cùng một lĩnh vực cho thấy hạ tầng dữ liệu đang trở thành điểm hút mới của dòng vốn FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận xu hướng gia tăng nhanh của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu - một trong những nền tảng cốt lõi của kinh tế số.

Nhiều dự án cấp tập đổ bộ

Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) với tổng vốn hơn 1,23 tỷ USD.

Các dự án tập trung vào trung tâm dữ liệu, công nghệ y sinh và thiết bị điện tử thông minh, những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Đáng chú ý, hai trong số các dự án được cấp phép thuộc lĩnh vực trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale data center).

Cụ thể, dự án Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC do liên danh các nhà đầu tư Singapore (Hathor, Frontier, Evolution) triển khai, với tổng vốn hơn 508 triệu USD, công suất thiết kế 52 MW IT Load.

Dự án hướng tới cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu lớn và điện toán đám mây; đồng thời cam kết sử dụng trên 30% năng lượng tái tạo, tiến tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2045.

Trong khi đó, dự án Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn Starmason do Công ty cổ phần StarMason - liên doanh giữa Sembcorp Development (thuộc Tập đoàn Sembcorp Industries, Singapore) và BB Holdings đầu tư với tổng vốn hơn 480 triệu USD, có công suất thiết kế 60 MW IT Load.

Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng bổ sung đáng kể năng lực hạ tầng số quy mô lớn, qua đó thu hút các nhà cung cấp dịch vụ ICT; đồng thời tăng cường khả năng lưu trữ, bảo mật dữ liệu và đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây cho khu vực.

Không chỉ dừng ở các dự án đã được cấp phép, nhiều kế hoạch đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực này cũng đã và đang được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhà đầu tư xúc tiến thực hiện.

Trước đó, ngày 11/3, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Biên bản ghi nhớ với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) về đầu tư Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD, do liên doanh AIC phối hợp với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và các đối tác quốc tế thực hiện gồm các hạng mục về trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu vực, thiết bị, điện, cấp thoát nước và GPU. Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý 1/2027.

Giai đoạn đầu, dự án sẽ phát triển nhà máy AI công suất 50 MW (tổng tải IT/GPU), tương đương khoảng 28.000 GPU, sẽ cung cấp năng lực tính toán phục vụ khách hàng quốc tế, các nhu cầu trí tuệ nhân tạo có chủ quyền của Việt Nam cũng như các hệ thống điện toán hiệu năng cao quy mô lớn.

Ngoài ra, vào đầu tháng 2/2026, Tập đoàn G42 (UAE) cùng liên doanh trong nước gồm: FPT, Viet Thai, VinaCapital đã ký thỏa thuận khung phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Hệ sinh thái định hình sức hút

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đằng sau làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu là những yếu tố nền tảng đang giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của dòng vốn FDI trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu.

Theo giới phân tích, sự gia tăng của các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh xu hướng phát triển nhanh của thị trường hạ tầng dữ liệu trong nước, được thúc đẩy bởi chuyển đổi số, nhu cầu điện toán đám mây và sự bùng nổ của các ứng dụng AI. Dù vẫn là thị trường mới nổi, Việt Nam đang dần hình thành lợi thế cạnh tranh, đặc biệt về chi phí đầu tư.

Báo cáo công bố đầu tháng 4/2026 của Cushman & Wakefield nhận định Việt Nam đang nổi lên như một thị trường đáng chú ý trong làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu tiếp theo tại châu Á-Thái Bình Dương.

Với chi phí xây dựng dao động từ 5,7 triệu USD đến 8,7 triệu USD cho mỗi MW và mức trung bình 7,2 triệu USD/MW, Việt Nam được xếp vào nhóm các thị trường có chi phí cạnh tranh hơn trong khu vực, trong khi lạm phát chi phí xây dựng hàng năm được duy trì ở mức tương đối vừa phải là 3,8%.

Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược của Cushman & Wakefield Việt Nam, Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển trung tâm dữ liệu, nhưng chính điều đó lại tạo nên tiềm năng dài hạn của thị trường.

Việt Nam hội tụ cả lợi thế về chi phí xây dựng tương đối cạnh tranh lẫn nhu cầu ngày càng tăng đến từ điện toán đám mây, các ứng dụng AI và nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng.

Trong bối cảnh nhiều thị trường trong khu vực đối mặt với hạn chế về quỹ đất và nguồn điện, Việt Nam - đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh được xem là lựa chọn thay thế, nếu giải quyết tốt các điều kiện về hạ tầng.

Ông Lee Ark Boon, Giám đốc điều hành Sembcorp Development cho biết, kinh tế số Việt Nam đang tăng tốc nhanh, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của điện toán đám mây và các tiến bộ trong AI. Theo ông, việc dự án được chấp thuận đầu tư là bước tiến quan trọng để doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng công nghệ hiệu suất cao phục vụ các công ty công nghệ và AI.

Một trong những lợi thế đáng kể của Thành phố Hồ Chí Minh là quỹ đất và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khá đa dạng. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố sở hữu quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng các dự án trung tâm dữ liệu lên tới hàng chục ha.

Các khu chuyên biệt như Khu Công nghệ cao, Khu đô thị Khoa học-Công nghệ phía Bắc (khu vực Bình Dương cũ)… đã được quy hoạch đồng bộ về điện, nước và hạ tầng viễn thông nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Bên cạnh hạ tầng, tốc độ xử lý thủ tục cũng là yếu tố được các nhà đầu tư quan tâm. Tháng 11/2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ công tác đầu tư Dự án Trung tâm Dữ liệu AI tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục; đồng thời tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Chia sẻ tại hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 3/2026, ông Oliver Jones, đồng sáng lập Tập đoàn AIC đánh giá cao tiến độ xử lý thủ tục tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xúc tiến dự án trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung.

Theo ông Oliver Jones, để phát triển các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đặc biệt là AI, các yếu tố như quỹ đất phù hợp, hạ tầng kỹ thuật, nhất là nguồn điện ổn định và môi trường chính sách thuận lợi là những điều kiện then chốt thu hút nhà đầu tư.

Ở góc độ quản lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng việc thu hút hơn 1,23 tỷ USD vốn đầu tư vào SHTP trong quý 1/2026, cùng sự hiện diện của các dự án công nghệ cao quy mô lớn, không chỉ mang ý nghĩa về quy mô vốn, mà còn phản ánh bước chuyển của Thành phố sang mô hình kinh tế tri thức và công nghiệp xanh.

Các dự án này được xem là những “hạt nhân” định hình chuẩn mực mới về đầu tư công nghệ cao; đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Được, việc trao giấy chứng nhận đầu tư mới chỉ là điểm khởi đầu. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và chủ động chuẩn bị các điều kiện hạ tầng thiết yếu và không để bất kỳ sự chậm trễ hành chính nào làm lỡ nhịp chiến lược của nhà đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, thông điệp này cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy thu hút sang chủ động kiến tạo môi trường đầu tư, với mục tiêu không chỉ đón dòng vốn, mà còn bảo đảm dòng vốn được triển khai hiệu quả và gắn bó lâu dài với nền kinh tế./.