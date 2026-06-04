Hà Tĩnh phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ

04/06/2026

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai chương trình hành động phù hợp với việc phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2030. Trong đó, trọng tâm là phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng năng lượng, thu hút dự án nguồn điện lớn và phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải trọng điểm; chuyển dịch cơ cấu năng lượng từ phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch sang chủ động khai thác các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa là dự án điện năng lượng tái tạo lớn và đầu tiên của tỉnh, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn đầu tư xây dựng ở xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án khai thác thương mại từ tháng 8/2019, dự án đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện và giảm áp lực cho lưới điện khu vực mùa nắng nóng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II là dự án trọng điểm về an ninh năng lượng, ở Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN