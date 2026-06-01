Vùng nuôi tôm siêu thâm canh 280 ha ở Cần Thơ

01/06/2026

Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam đầu tư vùng nuôi tôm siêu thâm canh rộng 280 ha tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 3 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp 50 lần so với sản xuất nông nghiệp truyền thống. Các vùng nuôi của của Công ty hiện nay đã đạt được những chứng nhận quốc tế cao nhất về môi trường và an sinh xã hội, đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe để thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ giá cao tại các thị trường phát triển như Mỹ, Nhật Bản và EU.

Vùng nuôi tôm siêu thâm canh rộng 280 ha của Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam nằm ven sông Mỹ Thanh, thuộc địa bàn xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN