Việt Nam trước cơ hội nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Đây là nhận định đáng chú ý trong báo cáo “Lộ trình hướng tới xếp hạng tín nhiệm đầu tư của Việt Nam” do VinaCapital công bố ngày 2/2.

Theo báo cáo, Việt Nam hiện chỉ còn cách mức “Đầu tư” một bậc xếp hạng, đồng nghĩa với việc đang đứng trước “ngưỡng cửa” nâng hạng sau nhiều năm cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và thể chế.

Việc đạt xếp hạng tín nhiệm mức Đầu tư được đánh giá sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho nền kinh tế, bao gồm giảm chi phí huy động vốn, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài trợ dài hạn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn và hỗ trợ thị trường chứng khoán thông qua việc thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Nhu cầu nâng hạng càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam đang cần huy động lượng vốn ngoại tệ lớn để triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt cao tốc, năng lượng và sản xuất điện - những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ nhập khẩu và nguồn tài chính dài hạn.

Tuần trước, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam lên mức BBB-, đánh dấu lần đầu tiên một công cụ nợ liên quan đến quốc gia của Việt Nam đạt mức Đầu tư. Đồng thời, Chính phủ cũng công bố nhiều định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia.

Theo VinaCapital, Việt Nam hiện đã đáp ứng phần lớn các tiêu chí định lượng cần thiết cho việc nâng hạng (ví dụ như tỷ lệ nợ trên GDP) và các tiêu chí cần cải thiện chủ yếu nằm ở mức độ định tính (ví dụ khả năng dự đoán của chính sách). Các vấn đề này sẽ ngày càng được chú trọng hơn khi nhận thức về tầm quan trọng của việc đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư tiếp tục gia tăng. Hiện nay, Việt Nam đang được xếp hạng thấp hơn một bậc so với mức đầu tư bởi S&P và Fitch, và thấp hơn hai bậc theo đánh giá của Moody’s.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho rằng, tác động của việc đạt xếp hạng tín nhiệm mức Đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thậm chí có thể lớn hơn sự kiện FTSE Russell xem xét nâng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Lịch sử cho thấy, các quốc gia lần đầu đạt xếp hạng Đầu tư thường ghi nhận mức tăng mạnh của thị trường chứng khoán trong giai đoạn trước và sau khi được nâng hạng. Chỉ số chứng khoán Ấn Độ tăng khoảng 308%, trong khi Thái Lan tăng khoảng 150% trong vòng hai năm trước và sau thời điểm nâng hạng. Đồng thời, dự trữ ngoại hối của hai quốc gia này cũng tăng mạnh nhờ dòng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu, trái phiếu và FDI.

Để đạt được xếp hạng tín nhiệm quốc gia mức Đầu tư từ các tổ chức xếp hạng hàng đầu, các chuyên gia của VinaCapital cho rằng, Việt Nam cần tập trung tháo gỡ một số nút thắt then chốt còn tồn tại. Trọng tâm trước hết là việc củng cố các “hàng rào an toàn” cho khu vực tài chính, thông qua việc nâng cao quy mô dự trữ ngoại hối, cải thiện sức khỏe hệ thống ngân hàng, kiểm soát tình trạng đòn bẩy tài chính quá mức và siết chặt các chuẩn mực cho vay nhằm hạn chế rủi ro hệ thống.

Song song với đó, việc nâng cao tính dự báo của chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý được xem là yếu tố mang tính quyết định. Điều này đòi hỏi quy trình hoạch định và thực thi chính sách của Chính phủ phải rõ ràng, nhất quán hơn, với chu kỳ chính sách có thể dự đoán được, đồng thời thu hẹp các khoảng trống trong giám sát tài chính, quản trị doanh nghiệp và tăng cường các cơ chế bảo vệ pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Một nội dung quan trọng khác là cải thiện tính minh bạch của dữ liệu vĩ mô và tài chính. Theo VinaCapital, Việt Nam cần công bố đầy đủ và chi tiết hơn các số liệu liên quan đến ngoại hối, bao gồm nợ ngắn hạn khu vực tư nhân và các vị thế ngoại hối kỳ hạn, đồng thời minh bạch hóa nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp nhà nước, các dự án hợp tác công – tư (PPP) và chuẩn hóa các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng, như nợ xấu và các khoản nợ được cơ cấu lại.

S&P Global từng nhấn mạnh rằng tổ chức này “có thể nâng xếp hạng nếu thể chế của Việt Nam được cải thiện đáng kể, đồng thời tăng cường tính dự báo và minh bạch của chính sách”.