Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng liên tiếp 7 tháng

Công ty TNHH Kỹ Nghệ Cửa Ý - Á Châu khởi động sản xuất đầu năm với 1.000 công nhân có mặt đầy đủ tại nhà máy ở thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Ngành sản xuất Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong tháng 1/2026, với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng nhanh.

Cùng với đó, niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp đạt mức cao nhất trong 22 tháng, phản ánh kỳ vọng tích cực về triển vọng sản lượng trong năm tới.

Dữ liệu từ S&P Global cho thấy Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,5 điểm trong tháng 1/2026, thấp hơn mức 53 điểm ghi nhận trong tháng trước.

Mặc dù giảm nhẹ, chỉ số PMI vẫn nằm vững trên ngưỡng 50 điểm, qua đó phản ánh sự cải thiện liên tục của môi trường kinh doanh.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ 7 liên tiếp ngành sản xuất duy trì trạng thái tăng trưởng, cho thấy đà mở rộng của khu vực này không chỉ được giữ vững mà còn mang tính bền bỉ ngay từ đầu năm 2026.

Dù chỉ số PMI tổng thể có phần suy giảm, song sản lượng ngành sản xuất vẫn tăng mạnh trong tháng 1.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sự gia tăng đáng kể của sản lượng chủ yếu đến từ số lượng đơn đặt hàng mới tăng, với tốc độ nhanh hơn so với tháng 12/2025, nhờ nhu cầu của khách hàng được cải thiện.

Đóng mới tàu biển tại Nhà máy đóng tàu Phú An, huyện Trực Ninh. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tổng số đơn đặt hàng mới được hỗ trợ bởi sự phục hồi của đơn đặt hàng xuất khẩu mới. Một số doanh nghiệp cho biết đã nhận thêm đơn hàng từ các nền kinh tế châu Á khác, trong đó có Ấn Độ.

Sản lượng tăng cao trong tháng 1 được hỗ trợ bởi việc làm tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Việc làm tăng tháng thứ tư liên tiếp, với tốc độ tạo việc làm nhanh nhất kể từ tháng 6/2024, dù mức tăng vẫn được đánh giá là khiêm tốn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng lao động mới chủ yếu được tuyển theo hình thức hợp đồng tạm thời.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất gia tăng, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hoạt động mua hàng, kéo dài chuỗi tăng trưởng hiện tại lên 7 tháng. Tuy nhiên, tồn kho đầu vào đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025, do nguyên vật liệu được sử dụng để phục vụ tăng trưởng sản lượng. Tồn kho thành phẩm cũng giảm, với tốc độ giảm nhanh nhất trong 4 tháng, phản ánh việc sản phẩm được giao đến khách hàng tương đối nhanh.

Khảo sát của S&P Global cũng cho thấy việc giao hàng thuận lợi cùng với sản xuất gia tăng giúp các nhà sản xuất duy trì khối lượng công việc ổn định trong tháng 1. Lượng công việc tồn đọng giảm tháng thứ hai liên tiếp, dù mức giảm chỉ ở mức nhẹ.

Trong khi đó, thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục kéo dài, dù mức độ chậm trễ là thấp nhất trong tám tháng. Nguyên nhân chủ yếu được cho là nhu cầu đầu vào tăng cao và tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu. Những yếu tố này tiếp tục đẩy chi phí đầu vào tăng mạnh trong tháng 1, với tốc độ lạm phát chỉ giảm nhẹ so với mức cao nhất trong ba năm rưỡi ghi nhận vào tháng 12.

Trước áp lực chi phí, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá bán đã nhanh hơn và đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2022.

Về triển vọng, theo S&P Global, tâm lý lạc quan của doanh nghiệp đối với sản lượng trong 12 tháng tới tiếp tục được cải thiện tháng thứ tư liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Có 55% số người tham gia khảo sát dự báo sản lượng sẽ tăng trong năm tới, khi các doanh nghiệp kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong bối cảnh điều kiện thị trường được cải thiện.

Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence nhận định, ngành sản xuất Việt Nam đã có khởi đầu vững chắc cho năm 2026 khi các doanh nghiệp gia tăng sản lượng để đáp ứng lượng đơn đặt hàng mới tăng và nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến dừa tại Vĩnh Long ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý áp lực lạm phát đang trở thành lực cản tiềm tàng, trong bối cảnh tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu tiếp tục đẩy chi phí và giá bán tăng mạnh. Theo ông, dù nhu cầu hiện chưa có dấu hiệu suy yếu, diễn biến của đơn đặt hàng mới trong những tháng tới cần được theo dõi chặt chẽ./.