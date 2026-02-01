Kinh tế
Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
1. Hơn 1.300 phương tiện ùn ứ tại cửa khẩu chờ kiểm tra an toàn thực phẩm. Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), chỉ riêng ngày 30/1, tại các cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thuỷ hiện đang ách tắc hơn 1.300 phương tiện (xe, ghe thuyền) chở nông sản tươi sống, thực phẩm chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan hàng hóa. Nguyên nhân là do các đơn vị thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 46/2026/NĐ-CP tạm ngưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật và động vật.
2. FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn. Ngày 28/1 tại Hà Nội, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn, với mục tiêu thúc đẩy liên thông chuỗi giá trị bán dẫn, từng bước làm chủ công nghệ lõi và công nghệ có chủ quyền theo định hướng chiến lược của quốc gia. Đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do người Việt làm chủ.
3. Dự kiến năm 2028 hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc Cổ Loa – Tuần Châu. Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), có quy mô đầu tư gồm tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Tuyến đường đi qua địa phận 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 152.219 tỷ đồng (tương đương hơn 6 tỷ USD).
4. TP. Hồ Chí Minh giao Thaco nghiên cứu dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm. Ngày 26/1, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính, giao Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm (metro Bến Thành - Thủ Thiêm). Thời hạn nghiên cứu là 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.
5. Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo phát huy giá trị hồ Tây. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.151 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).
6. Đồng Nai và doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác xử lý vỏ ca cao sản xuất than sinh học. Ngày 27/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ca cao Trọng Đức và Công ty cổ phần Tromso (Nhật Bản) tổ chức ký kết hợp tác phát triển Dự án xử lý vỏ ca cao sản xuất than sinh học hướng đến mô hình nông nghiệp tuần hoàn, canh tác giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
7. Huế động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin 130 triệu USD. Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY – doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời tổ chức Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.
8.Liên danh Trung Nam – Sideros Rive được chọn thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná. UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná. Theo đó, nhà đầu tư là Liên danh Trung Nam – Sideros Rive đã trúng thầu đầu tư thi công dự án với vốn đầu tư trên 57.384 tỷ đồng bằng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư. Dự án gồm nhà máy điện khí công suất 1.500 MW, kho cảng LNG công suất từ 1,0 - 1,2 triệu tấn/năm cùng các hạng mục phụ trợ khác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
9. Bắc Ninh hỗ trợ Tập đoàn JA Solar khôi phục dự án công nghệ tế bào quang điện. Tại buổi làm việc với Tập đoàn JA Solar (Trung Quốc) vào chiều 28/1, liên quan đến khôi phục Dự án công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị phía Tập đoàn tiếp tục trao đổi, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, làm rõ từng nội dung đầu tư. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
10. Gần 9.900 tỷ đồng làm tuyến đường dây 500kV Dung Quất - Bình Định. UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Dung Quất – Bình Định. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.887 tỷ đồng./.