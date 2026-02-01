Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua

2. FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn. Ngày 28/1 tại Hà Nội, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn, với mục tiêu thúc đẩy liên thông chuỗi giá trị bán dẫn, từng bước làm chủ công nghệ lõi và công nghệ có chủ quyền theo định hướng chiến lược của quốc gia. Đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do người Việt làm chủ.

3. Dự kiến năm 2028 hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc Cổ Loa – Tuần Châu. Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), có quy mô đầu tư gồm tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Tuyến đường đi qua địa phận 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 152.219 tỷ đồng (tương đương hơn 6 tỷ USD).



4. TP. Hồ Chí Minh giao Thaco nghiên cứu dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm. Ngày 26/1, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính, giao Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm (metro Bến Thành - Thủ Thiêm). Thời hạn nghiên cứu là 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Phối cảnh nhà ga của tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương). Ảnh: TTXVN phát

5. Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo phát huy giá trị hồ Tây. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.151 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).