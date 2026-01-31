Hội chợ Mùa Xuân: Không gian kết nối thương hiệu Việt

Diễn ra từ ngày 2- 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ I được kỳ vọng tạo ra dòng chảy giao thương liên tục trong suốt 12 ngày, kết nối doanh nghiệp - người tiêu dùng - đối tác trong và ngoài nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh hàng Việt Nam chất lượng cao ngay trong mùa cao điểm tiêu dùng.

Ông Hoàng Danh Hữu – nhà sáng lập thương hiệu cà phê MISS EDE cho biết, thương hiệu cà phê và socola Việt Nam này sẽ chính thức tham dự Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại gian hàng H5-68, khu vực Đồ uống, thuộc Hall 5 với chủ đề “Xuân Thịnh Vượng”.

Gian hàng MISS EDE được thiết kế như một không gian trải nghiệm, nơi giới thiệu các dòng cà phê đặc sản và socola cao cấp đến từ Đắk Lắk, vùng nguyên liệu trọng điểm của Tây Nguyên. Đây cũng là khu vực mà MISS EDE đang xây dựng chuỗi giá trị nông sản theo hướng chế biến sâu, minh bạch hóa nguồn gốc và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, MISS EDE dự kiến phục vụ miễn phí mỗi ngày khoảng 2.000 ly socola nóng và cà phê đặc sản Đắk Lắk dành cho khách tham quan. Song song với hoạt động trải nghiệm sản phẩm, doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân mùa mua sắm Tết, nhằm đưa các sản phẩm cà phê – socola đạt tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Chia sẻ thêm về việc tham gia hội chợ, bà Mai Anh Xuân – đồng sáng lập kiêm Giám đốc Vận hành MISS EDE nhấn mạnh, trong không khí mùa xuân của cả nước và mùa xuân của Đảng, các doanh nghiệp tư nhân đang trực tiếp cảm nhận rõ những điều kiện thuận lợi từ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ.

“Việc doanh nghiệp được miễn phí gian hàng tại trung tâm triển lãm hiện đại nhất cả nước là một ưu đãi rất lớn, cho thấy các nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIV đã nhanh chóng đi vào thực tiễn”, bà Mai Anh Xuân nhấn mạnh.

Theo bà Mai Anh Xuân, thông qua việc tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 và tiếp tục là Hội chợ Mùa Xuân 2026, MISS EDE nhận được sự hỗ trợ rất chuyên nghiệp và thực chất từ Bộ Công Thương, trực tiếp là các chuyên viên của Cục Xúc tiến thương mại.

“Khoảng cách giữa cán bộ và doanh nghiệp gần như không còn. Các cán bộ làm việc với cường độ cao, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, thể hiện rõ tinh thần đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp. Đáp lại những hỗ trợ đó, MISS EDE cam kết mang tới những sản phẩm có chất lượng cao nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ người tiêu dùng Hà Nội và khu vực phía Bắc”, bà Mai Xuân Anh chia sẻ.

MISS EDE là thương hiệu cà phê và socola Việt Nam phát triển từ vùng nguyên liệu Đắk Lắk, định hướng xây dựng chuỗi giá trị bền vững, gắn kết nông dân – doanh nghiệp – thị trường. Doanh nghiệp đã xuất khẩu nguyên container cà phê rang xay sang nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Nga…, từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cà phê Đắk Lắk ngày càng khẳng định thương hiệu và vị thế trên thị trường quốc tế. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn trở thành “sàn thử nghiệm” cho các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động thương mại hiện đại.

Trong khuôn khổ hội chợ, Công ty CP 9Pay hiện diện tại sảnh 6, gian hàng H6-27A, mang đến các giải pháp thanh toán số trọn gói cùng chương trình ưu đãi lên tới 45%, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu chi phí, tăng tốc giao thương ngay từ đầu năm.

Theo đại diện 9Pay, các giải pháp được thiết kế phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh, từ hộ cá thể, cửa hàng bán lẻ đến doanh nghiệp thương mại – dịch vụ. Điểm nhấn là thiết bị loa TingTing – loa thông báo kết quả thanh toán QR Code bằng âm thanh, giúp người bán nhận biết giao dịch thành công ngay lập tức, hạn chế rủi ro giả mạo chuyển khoản trong môi trường giao dịch đông khách.