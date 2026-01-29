Hội chợ Mùa Xuân: Quảng bá hình ảnh quốc gia, tôn vinh bản sắc Tết Việt

Với quy mô tổ chức lớn, cơ cấu phân khu được thiết kế bài bản, cơ chế hỗ trợ rõ ràng và sự tham gia rộng rãi của bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo nên không khí giao thương sôi động, quảng bá trọn vẹn sắc xuân Việt Nam và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước ngay từ những ngày đầu năm mới.

Sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia

Sau thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo "Bộ Công thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức thành công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026”; “Bộ Công thương tiếp tục xây dựng Đề án để không chỉ tổ chức Hội chợ Mùa Thu, mà có thể Mùa Hạ, Mùa Xuân…; không chỉ xứng tầm quốc gia và còn từng bước vươn tới tầm khu vực, quốc tế”.

Tiếp đó, Thủ tướng có Công điện số 241/CĐ-TTg ngày 17/12/2025 về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có nêu “Bộ Công thương chủ trì, phối hợp tác Bộ, cơ quan liên quan… tổ chức hiệu quả Hội chợ Mùa Xuân năm 2026”. Việc tổ chức hội chợ quy mô cấp quốc gia được xem là hoạt động xúc tiến thương mại đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy năng lực cạnh tranh và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Các gian trưng bày tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Công Thương ngày 27/1/2026 đã có công văn hoả tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Theo đó, Hội chợ Mùa Xuân sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.

Trước đó, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, đã được tổ chức thành công từ 25/10 đến 3/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện đã thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với 3.000 gian hàng, trung bình 100.000 lượt khách mỗi ngày (mức cao nhất ghi nhận tại các hội chợ xúc tiến thương mại quốc gia từ trước tới nay). Tổng doanh thu trực tiếp bán hàng tại hội chợ đạt gần 1.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch, hợp đồng, biên bản ghi nhớ gần 5.000 tỷ đồng trong 10 ngày tổ chức. Hội chợ còn tổ chức hơn 100 phiên kết nối, giao thương quốc tế với doanh nghiệp từ nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Liên minh châu Âu.

Thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025 đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xây dựng mô hình hội chợ quốc gia thường niên, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để Chính phủ quyết định tổ chức Hội chợ Mùa Xuân, hướng tới hình thành điểm hẹn giao thương định kỳ của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và người tiêu dùng cả nước.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kì vọng sẽ tiếp nối thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất: “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”

Tiếp nối thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, theo công văn của Bộ Công thương, Hội chợ Mùa Xuân sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, từ ngày 2 đến 13/2/2026 (tức 26 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) thay vì kết thúc vào ngày 8/2 như thông báo trước đó.

Hội chợ có tên tiếng Việt là: Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (tên tiếng Anh là The First Glorious Spring Fair, 2026), với quy mô đa ngành, đa lĩnh vực. Với chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng-Đón xuân huy hoàng”, sự kiện không chỉ là một hội chợ mua sắm Tết đơn thuần mà còn được định hướng trở thành một lễ hội văn hóa, du lịch và công nghiệp tầm cỡ quốc gia. Toàn bộ không gian rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Kim Quy, với diện tích trong nhà hơn 100.000 m² và hệ thống sân ngoài trời, sẽ được quy hoạch đồng bộ để tổ chức sự kiện. Hội chợ dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian ngoài trời phục vụ hoạt động văn hóa - ẩm thực - trải nghiệm. Không gian hội chợ được thiết kế tổng thể, hiện đại, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, hướng tới việc tạo dựng một không gian Xuân Việt Nam rực rỡ, giàu bản sắc, đồng thời bảo đảm hiệu quả trưng bày, giao thương và trải nghiệm cho người dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 2/2/2026. Các hoạt động giao thương, trình diễn văn hóa, quảng bá sản phẩm diễn ra liên tục từ 9h đến 21h hàng ngày. Sự kiện được xem là hoạt động xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch có quy mô lớn nhất mở đầu cho năm mới Bính Ngọ.

Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 có chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng-Đón xuân huy hoàng”. Ảnh: Bộ Công Thương

Đặc biệt, Bộ Công Thương cho biết các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ Mùa Xuân 2026, gồm: miễn phí 1 gian hàng tiêu chuẩn 9 m2 (bao gồm chi phí mặt bằng, dàn dựng và thiết bị cơ bản); miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá theo các chương trình chung của hội chợ; miễn phí thẻ ra, vào hội chợ cùng các hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của Ban tổ chức.

Điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là cấu trúc không gian được chia thành 8 phân khu chuyên đề, tạo nên một bức tranh tổng thể đa dạng về kinh tế, văn hóa và bản sắc các vùng miền Việt Nam.

Trong đó, Phân khu địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị trí trung tâm, sẽ trưng bày thành tựu về kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế cả nước. Du khách cũng sẽ được thưởng thức các hoạt động nghệ thuật và lễ hội Tết phương Nam đặc trưng.

Phân khu “Du xuân quê hương-Sản vật bốn phương” tái hiện không khí các vùng miền, là nơi các tỉnh, thành phố giới thiệu sản vật tiêu biểu, các dự án xúc tiến thương mại - đầu tư và các điểm đến văn hóa hấp dẫn.

Phân khu “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, là sân khấu lớn cho các sản phẩm OCOP, nông sản có chỉ dẫn địa lý, và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn.

Phân khu “Xuân Thịnh vượng” dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, thương mại và các ngành hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026) với chủ đề “Từ nguyên liệu đến thị trường - Chuỗi giá trị toàn diện”, là diễn đàn giao thương kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nguyên liệu, thiết kế, sản xuất đến phân phối, qua đó thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu của các ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực.

Không gian “Tết Sum vầy” do thành phố Hà Nội chủ trì tái hiện không gian văn hóa Tết cổ truyền của người Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ qua các sản phẩm làng nghề, nghệ thuật dân gian, thư pháp và ẩm thực ngày Tết.

Tiết mục văn nghệ trong Chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì mang đến không gian “Sắc Xuân Việt” của 12 ngành công nghiệp văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm từ thời trang, nghệ thuật biểu diễn đến phim ảnh và trò chơi dân gian.

Phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết” bổ trợ cho không gian trưng bày trong nhà, với Hội chợ Hoa Xuân “Sắc Xuân Việt” diễn ra ở Sân Đông, trưng bày hoa, cây cảnh, bonsai, đào, mai, quất và các vật phẩm trang trí Tết. Khu ẩm thực “Vị Xuân gắn kết” diễn ra tại Sân Nam, nơi du khách được trải nghiệm một hành trình ẩm thực phong phú với các món ăn đặc trưng ngày Tết và các món ăn đường phố hấp dẫn.

Tổng thể các phân khu của Hội chợ Mùa Xuân tạo nên bức tranh hài hòa giữa kinh tế - văn hóa - tiêu dùng - trải nghiệm, nơi hàng Việt, người Việt và tinh thần Việt cùng hòa nhịp trong không khí Xuân mới, lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển và hội nhập của đất nước.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn có các sự kiện, như: Diễn đàn “Toàn cảnh thương mại điện tử: Nâng cao năng lực quản lý - Định hướng chiến lược phát triển bền vững” diễn ra vào ngày 2/2/2026; Diễn đàn “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu Việt nam trong chuỗi thương mại toàn cầu” diễn ra vào ngày 3/2/2026.

Kéo dài trong 12 ngày, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất hứa hẹn tạo ra một không gian giao thương sôi động và một điểm đến trải nghiệm Tết cổ truyền đặc sắc. Việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, song hành cùng xuất khẩu và đầu tư; đồng thời tạo động lực thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa phục vụ tiêu dùng Tết, góp phần ổn định thị trường và gia tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp ngay từ đầu năm.

Không chỉ là không gian thương mại, hội chợ còn là nơi lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối vùng miền và tôn vinh bản sắc Tết Việt thông qua hệ thống trưng bày, trình diễn, nghệ thuật và ẩm thực. Đây sẽ là điểm nhấn mở đầu năm Bính Ngọ, tạo động lực kết nối doanh nghiệp và khẳng định nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc phát huy vai trò của xúc tiến thương mại quốc gia.