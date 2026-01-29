Sắc xuân rộn ràng trên những làng hoa, cây cảnh

Sắc vàng của quất chín

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các làng quất cảnh trên địa bàn phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) như “thức giấc” bằng sắc vàng của quất chín, nhịp xe thương lái ra vào tấp nập và sự tất bật của người nông dân trong những ngày cuối năm. Sau một năm cần mẫn chăm bón, những vườn quất nay khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy sức sống. Giữa sắc xanh non mơn mởn của lá, sắc vàng óng của những chùm quả căng tròn, không khí mua bán, tham quan diễn ra sôi động từ sáng sớm đến chiều muộn, tạo nên bức tranh xuân vừa rộn ràng, vừa bình yên của vùng đất giàu truyền thống trồng quất cảnh.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại thủ phủ quất cảnh Đà Nẵng, làng Thanh Hà (phường Hội An Tây), nhịp sống cuối năm hiện rõ trên từng lối nhỏ dẫn vào vườn. Ngay từ sáng sớm, các nhà vườn đã tất bật chỉnh sửa dáng cây, lau từng quả quất cho thêm bóng đẹp, trang trí, chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến xe chở quất đi khắp các tỉnh, thành. Xen lẫn trong tiếng xe ra vào là tiếng trao đổi rôm rả của thương lái, tiếng cười nói của du khách đến tham quan, chụp ảnh, khiến không gian làng quê vốn yên bình trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Theo thống kê, vụ Tết năm nay, phường Hội An Tây có gần 700 hộ tham gia trồng quất cảnh với hơn 200.000 chậu quất các loại, tăng đáng kể so với những năm trước. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, cây quất phát triển đồng đều, tỷ lệ cây đạt chuẩn cao. Phần lớn sản lượng đã được thương lái đặt mua từ sớm, nhiều nhà vườn chỉ còn lại một phần để phục vụ khách lẻ và du khách đến chọn mua trực tiếp, cho thấy sức tiêu thụ ổn định và niềm tin của thị trường đối với thương hiệu quất cảnh Hội An.

Người dân nơi "thủ phủ" quất cảnh phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) phấn khởi vì được mùa, được giá khi vào vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN Giữa không khí tất bật ấy, ông Nguyễn Bin (chủ một vườn quất phường Hội An Tây) cho biết, năm nay được xem là vụ quất khá thuận lợi vì thời tiết ít mưa lớn vào giai đoạn cận Tết nên quất giữ được dáng đẹp, quả tròn, màu vàng đều. Hiện, gia đình ông đã xuất bán hơn 1.000 chậu quất cho các thương lái, chủ yếu là quất trung và quất thế. Theo ông Nguyễn Bin, giá bán năm nay ổn định, sức mua tốt nên bà con trồng quất ai cũng phấn khởi, yên tâm đón Tết. Hiện nhiều thương lái vẫn tiếp tục liên hệ để đặt hàng cho những ngày cận Tết, khiến không khí tại vườn luôn tấp nập. Anh Lê Văn Long (chủ vườn quất tại phường Hội An Tây) chia sẻ, giá quất năm nay dao động từ vài trăm nghìn đồng đối với những chậu quất nhỏ, quất để bàn, đến hàng chục triệu đồng mỗi chậu đối với quất lớn, quất thế được tạo dáng công phu. Mức giá nhìn chung ổn định hơn so với năm trước, sức mua diễn ra khá đều, nhấn là các loại quất trung và quất thế, phù hợp với nhu cầu chưng Tết của nhiều gia đình. Nhờ thị trường thuận lợi, nhiều nhà vườn đã xuất bán phần lớn sản lượng ngay từ đầu vụ, tạo tâm lý phấn khởi cho người trồng quất trong những ngày cận Tết.

Không chỉ là nơi giao thương sôi động, các làng quất Hội An những ngày này còn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Những con đường rợp sắc quất vàng, thấp thoáng bóng áo dài, váy xuân của du khách chụp ảnh lưu niệm, tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng, vừa gần gũi. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn về làng quất để cảm nhận hương vị Tết sớm, tìm lại nét xuân truyền thống giữa không gian làng nghề đã gắn bó với phố Hội qua nhiều thế hệ.

Chị Nguyễn Phương Thảo (du khách đến từ tỉnh Gia Lai) cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình chị đến với Hội An vào dịp giáp Tết và rất may mắn khi được ngắm nhìn những vườn quất trĩu quả, hít thở không khí trong lành và nghe bà con kể chuyện trồng quất cả năm. Nơi đây mang một nét không khí Tết cổ truyền rất rõ và có cảm giác rất chậm, rất ấm áp mà không nơi nào dễ tìm thấy.

Phường Hội An Tây (thành phố Đà nẵng) có gần 700 hộ tham gia trồng quất cảnh với hơn 200.000 chậu quất các loại được bày bán nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khoa Chương/ TTXVN

Theo ghi nhận, cùng với lượng du khách tăng cao trong những ngày cận Tết, hoạt động mua bán quất cảnh cũng diễn ra nhộn nhịp hơn. Các thương lái từ nhiều địa phương liên tục có mặt tại vườn để lựa chọn những chậu quất đạt yêu cầu về dáng, thế và chất lượng quả, kịp thời đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu chưng Tết của người dân.

Anh Trần Mạnh Tuấn (thương lái đến từ tỉnh Quảng Trị) cho biết, anh đã gắn bó với quất Hội An nhiều năm và năm nào cũng trực tiếp vào vườn chọn cây. Quất ở đây có dáng cân đối, quả to, bền màu, để được lâu nên rất được khách hàng ưa chuộng. Năm nay anh đã quyết định thu mua 100 chậu để phân phối cho người dân tại địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong nhịp sống rộn ràng những ngày giáp Tết, “thủ phủ” quất cảnh ở Đà Nẵng không chỉ góp phần mang sắc xuân đến nhiều gia đình mà còn khẳng định giá trị bền vững của một nghề truyền thống gắn bó với người dân địa phương. Sự tấp nập của thương lái, niềm háo hức của du khách và nụ cười phấn khởi của người trồng quất đã hòa quyện, tạo nên một mùa xuân ấm no, tràn đầy hy vọng trên vùng đất di sản.

Làng hoa cúc rộn ràng vụ Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng nghề hoa cúc Ninh Giang (phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa) đang bước vào cao điểm phục vụ Tết. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ vừa qua, nhưng hoa Tết năm nay vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tăng cao và thương lái đặt mua gần hết sản lượng tại vườn.

Tại phường Hòa Thắng, mưa lũ kéo dài trong những tháng cuối năm 2025 đã khiến nhiều diện tích hoa cúc trên địa bàn phường Hòa Thắng bị ngập úng, thiệt hại khoảng 30 - 40% tổng diện tích canh tác, tập trung chủ yếu ở các khu vực trũng thấp. Nhiều ruộng hoa sinh trưởng kém, cây chết, sản lượng sụt giảm so với mọi năm.

Hoa cúc "Ninh Giang" chuẩn bị được đưa ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thắng cho biết, mưa lũ xảy ra đúng thời điểm cây hoa đang phát triển mạnh. Người trồng hoa gặp nhiều khó khăn trong khâu chăm sóc, xử lý sâu bệnh và điều tiết nước. Tuy nhiên, tại các khu vực nền đất cao, người dân đã chủ động gia cố luống, tăng cường bón phân và chăm sóc kỹ thuật. Nhờ đó, một phần diện tích hoa cúc vẫn sinh trưởng ổn định và ra hoa đúng dịp Tết.

Đến thời điểm này, phần lớn số chậu hoa cúc còn lại đã được thương lái đến tận vườn đặt mua. Giá hoa cúc chậu năm nay tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước, giúp người trồng hoa phần nào bù đắp chi phí và thiệt hại do mưa lũ gây ra.