Kinh tế
Sắc xuân rộn ràng trên những làng hoa, cây cảnh
Những ngày giáp Tết, khắp các làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống trên cả nước rộn ràng bước vào vụ mùa quan trọng nhất trong năm. Từ sắc vàng quất chín rực rỡ ở làng quất Hội An (Đà Nẵng) đến những chậu hoa cúc Ninh Giang (Khánh Hòa) vượt mưa lũ vẫn kịp bung nở đón xuân, không khí sản xuất – mua bán nhộn nhịp đã mang theo niềm vui, sự phấn khởi và kỳ vọng về một mùa Tết ấm no cho người trồng hoa, cây cảnh.
Sắc vàng của quất chín
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các làng quất cảnh trên địa bàn phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) như “thức giấc” bằng sắc vàng của quất chín, nhịp xe thương lái ra vào tấp nập và sự tất bật của người nông dân trong những ngày cuối năm. Sau một năm cần mẫn chăm bón, những vườn quất nay khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy sức sống. Giữa sắc xanh non mơn mởn của lá, sắc vàng óng của những chùm quả căng tròn, không khí mua bán, tham quan diễn ra sôi động từ sáng sớm đến chiều muộn, tạo nên bức tranh xuân vừa rộn ràng, vừa bình yên của vùng đất giàu truyền thống trồng quất cảnh.
Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại thủ phủ quất cảnh Đà Nẵng, làng Thanh Hà (phường Hội An Tây), nhịp sống cuối năm hiện rõ trên từng lối nhỏ dẫn vào vườn. Ngay từ sáng sớm, các nhà vườn đã tất bật chỉnh sửa dáng cây, lau từng quả quất cho thêm bóng đẹp, trang trí, chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến xe chở quất đi khắp các tỉnh, thành. Xen lẫn trong tiếng xe ra vào là tiếng trao đổi rôm rả của thương lái, tiếng cười nói của du khách đến tham quan, chụp ảnh, khiến không gian làng quê vốn yên bình trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Theo thống kê, vụ Tết năm nay, phường Hội An Tây có gần 700 hộ tham gia trồng quất cảnh với hơn 200.000 chậu quất các loại, tăng đáng kể so với những năm trước. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, cây quất phát triển đồng đều, tỷ lệ cây đạt chuẩn cao. Phần lớn sản lượng đã được thương lái đặt mua từ sớm, nhiều nhà vườn chỉ còn lại một phần để phục vụ khách lẻ và du khách đến chọn mua trực tiếp, cho thấy sức tiêu thụ ổn định và niềm tin của thị trường đối với thương hiệu quất cảnh Hội An.
Giữa không khí tất bật ấy, ông Nguyễn Bin (chủ một vườn quất phường Hội An Tây) cho biết, năm nay được xem là vụ quất khá thuận lợi vì thời tiết ít mưa lớn vào giai đoạn cận Tết nên quất giữ được dáng đẹp, quả tròn, màu vàng đều. Hiện, gia đình ông đã xuất bán hơn 1.000 chậu quất cho các thương lái, chủ yếu là quất trung và quất thế. Theo ông Nguyễn Bin, giá bán năm nay ổn định, sức mua tốt nên bà con trồng quất ai cũng phấn khởi, yên tâm đón Tết. Hiện nhiều thương lái vẫn tiếp tục liên hệ để đặt hàng cho những ngày cận Tết, khiến không khí tại vườn luôn tấp nập.
Không chỉ là nơi giao thương sôi động, các làng quất Hội An những ngày này còn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Những con đường rợp sắc quất vàng, thấp thoáng bóng áo dài, váy xuân của du khách chụp ảnh lưu niệm, tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng, vừa gần gũi. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn về làng quất để cảm nhận hương vị Tết sớm, tìm lại nét xuân truyền thống giữa không gian làng nghề đã gắn bó với phố Hội qua nhiều thế hệ.
Chị Nguyễn Phương Thảo (du khách đến từ tỉnh Gia Lai) cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình chị đến với Hội An vào dịp giáp Tết và rất may mắn khi được ngắm nhìn những vườn quất trĩu quả, hít thở không khí trong lành và nghe bà con kể chuyện trồng quất cả năm. Nơi đây mang một nét không khí Tết cổ truyền rất rõ và có cảm giác rất chậm, rất ấm áp mà không nơi nào dễ tìm thấy.
Theo ghi nhận, cùng với lượng du khách tăng cao trong những ngày cận Tết, hoạt động mua bán quất cảnh cũng diễn ra nhộn nhịp hơn. Các thương lái từ nhiều địa phương liên tục có mặt tại vườn để lựa chọn những chậu quất đạt yêu cầu về dáng, thế và chất lượng quả, kịp thời đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu chưng Tết của người dân.
Anh Trần Mạnh Tuấn (thương lái đến từ tỉnh Quảng Trị) cho biết, anh đã gắn bó với quất Hội An nhiều năm và năm nào cũng trực tiếp vào vườn chọn cây. Quất ở đây có dáng cân đối, quả to, bền màu, để được lâu nên rất được khách hàng ưa chuộng. Năm nay anh đã quyết định thu mua 100 chậu để phân phối cho người dân tại địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong nhịp sống rộn ràng những ngày giáp Tết, “thủ phủ” quất cảnh ở Đà Nẵng không chỉ góp phần mang sắc xuân đến nhiều gia đình mà còn khẳng định giá trị bền vững của một nghề truyền thống gắn bó với người dân địa phương. Sự tấp nập của thương lái, niềm háo hức của du khách và nụ cười phấn khởi của người trồng quất đã hòa quyện, tạo nên một mùa xuân ấm no, tràn đầy hy vọng trên vùng đất di sản.
Làng hoa cúc rộn ràng vụ Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng nghề hoa cúc Ninh Giang (phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa) đang bước vào cao điểm phục vụ Tết. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ vừa qua, nhưng hoa Tết năm nay vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tăng cao và thương lái đặt mua gần hết sản lượng tại vườn.
Tại phường Hòa Thắng, mưa lũ kéo dài trong những tháng cuối năm 2025 đã khiến nhiều diện tích hoa cúc trên địa bàn phường Hòa Thắng bị ngập úng, thiệt hại khoảng 30 - 40% tổng diện tích canh tác, tập trung chủ yếu ở các khu vực trũng thấp. Nhiều ruộng hoa sinh trưởng kém, cây chết, sản lượng sụt giảm so với mọi năm.
Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thắng cho biết, mưa lũ xảy ra đúng thời điểm cây hoa đang phát triển mạnh. Người trồng hoa gặp nhiều khó khăn trong khâu chăm sóc, xử lý sâu bệnh và điều tiết nước. Tuy nhiên, tại các khu vực nền đất cao, người dân đã chủ động gia cố luống, tăng cường bón phân và chăm sóc kỹ thuật. Nhờ đó, một phần diện tích hoa cúc vẫn sinh trưởng ổn định và ra hoa đúng dịp Tết.
Đến thời điểm này, phần lớn số chậu hoa cúc còn lại đã được thương lái đến tận vườn đặt mua. Giá hoa cúc chậu năm nay tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước, giúp người trồng hoa phần nào bù đắp chi phí và thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Bà Đoàn Thị Thu Nguyệt, hộ trồng hoa lâu năm tại phường Hòa Thắng, cho biết vụ hoa năm nay gặp nhiều rủi ro. Gia đình bà có diện tích hoa bị ngập nước, cây chết và hao hụt đáng kể. Chi phí năm nay tăng cao do phải xử lý đất, bón phân và phun thuốc nhiều hơn. Tuy nhiên, nhờ đất trồng ở vị trí cao nên gia đình vẫn giữ được một phần diện tích cho hoa đúng vụ.
Theo bà Nguyệt, hoa vừa ra nụ đã có thương lái đến hỏi mua. Giá bán cao hơn năm trước nên giúp gia đình có thêm nguồn thu để trang trải chi phí và chuẩn bị Tết, dù lợi nhuận không nhiều như các năm được mùa. Do nhu cầu thị trường ổn định, hoa đẹp và giá cao hơn năm trước nên người dân cũng phấn khởi.
Cùng chung nhận định, ông Phạm Văn Điệp, một hộ trồng hoa cúc khác tại phường Hòa Thắng, cho biết năm nay gia đình ông giảm gần một nửa số chậu hoa so với năm trước. Hoa ít nhưng bán nhanh, thương lái mua gọn tại vườn nên người trồng đỡ lo khâu vận chuyển, tiêu thụ.
"Hoa cúc Ninh Giang" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2017. Đây là làng nghề truyền thống được công nhận từ năm 2016, nổi tiếng với hoa cúc đại đóa và pha lê màu tươi, bông to, bền màu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Ninh Giang là vùng trồng hoa truyền thống của địa phương, chuyên cung cấp hoa cúc chậu cho thị trường trong tỉnh và nhiều tỉnh lân cận mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Nghề trồng hoa đã tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân và góp phần giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của vùng ven đô.
Những năm gần đây, địa phương từng bước quy hoạch lại vùng trồng hoa, đầu tư giao thông nội đồng và hệ thống tiêu thoát nước. Người dân cũng chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc cây hoa. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan tiếp tục là thách thức lớn đối với sản xuất hoa truyền thống.
Lãnh đạo phường Hòa Thắng, cho biết địa phương sẽ tiếp tục rà soát thiệt hại sau mưa lũ, kiến nghị các chính sách hỗ trợ phù hợp cho người trồng hoa. Phường cũng định hướng người dân điều chỉnh mùa vụ, nâng cao khả năng thích ứng với thời tiết bất lợi, nhằm giữ vững và phát triển bền vững làng nghề hoa cúc Ninh Giang trong những năm tới.
Hoa cúc Ninh Giang từ lâu đã nổi tiếng khu vực Nam Trung bộ. Bởi màu hoa tươi, sáng, bông to, lâu tàn, lá dày và xanh, chậu hoa được tạo khối đều đặn, tượng trưng cho sự sum vầy gia đình trong ngày Tết. Chính vì vậy, từ tháng 11 âm lịch thương lái khắp nơi đã về chọn hoa. Đến nay, hầu hết hoa đã được thu mua với giá từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu, riêng chậu đại đóa từ 1,5 - 2 triệu đồng, tăng 20 - 30% so với năm trước.
Các thương lái mua hoa bày tỏ, do khả năng khan hiếm nguồn cung nên hầu hết các vườn hoa tại Ninh Giang đã được thương lái bao tiêu toàn bộ. Bắt đầu từ 19 tháng chạp tới đây, hoa sẽ được vận chuyển ra thị trường các tỉnh, thành trong cả nước chưng bán./.