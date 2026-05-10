Việt Nam quảng bá nông sản tại Diễn đàn Đầu tư và Thương mại châu Phi





Diễn đàn Đầu tư và Thương mại châu Phi lần thứ 12 (AFIC 12). Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Diễn đàn Đầu tư và Thương mại châu Phi lần thứ 12 (AFIC 12) đã khai mạc ngày 9/5 tại thủ đô Algiers, Algeria với chủ đề “Cùng nhau mở cửa thị trường,” thu hút sự tham dự của khoảng 2.000 người, gồm các quan chức, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và phát triển đến từ 43 quốc gia châu Phi và nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Diễn đàn do Trung tâm Đầu tư và Phát triển các nước Arab-châu Phi (CAAID), phối hợp với Liên minh châu Phi (AU), Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu châu Phi (Afreximbank) và Ban Thư ký Khu vực Thương mại Tự do Nội khối châu Phi (Zlecaf) tổ chức.

Ông Wamkele Mene – Tổng thư ký Ban thư ký Khu vực Thương mại Tự do Nội khối châu Phi – phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Lễ khai mạc có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế tri thức, Khởi nghiệp và Doanh nghiệp nhỏ Algeria Noureddine Ouadah cùng Bộ trưởng Thanh niên Algeria Mustapha Hidaoui.

Ông Hoàng Đức Nhuận - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria – trao đổi với khách tham quan gian hàng Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Ban Tổ chức AFIC 12 cho biết tại sự kiện kéo dài 2 ngày này, dự kiến sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế được ký kết.

AFIC 12 nhắm mục tiêu triển khai các hoạt động đầu tư sản xuất, phát triển thương mại nội khối châu Phi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận thị trường, phù hợp với xu hướng mới của nền kinh tế châu Phi.

Gian hàng của doanh nghiệp đóng tàu thuyền tại triển lãm bên lề Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Diễn đàn cũng là không gian trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa các doanh nhân, nhà đầu tư, đại diện các tổ chức kinh tế-tài chính, phòng thương mại và công nghiệp, cùng nhiều tổ chức khu vực và quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung.

Ngoài ra, AFIC 12 còn hướng tới mục tiêu thúc đẩy các quan hệ đối tác kinh tế bền vững, đồng thời tăng cường phối hợp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu Chương trình nghị sự 2063 của AU, trong đó, hội nhập kinh tế được xác định là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng nhất của châu lục.

Một khách tham quan người Algeria quan tâm tới sản phẩm cà phê của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Bên lề AFIC 12, Ban Tổ chức còn bố trí không gian triển lãm, giới thiệu nhiều doanh nghiệp lớn cũng như sản phẩm tiêu biểu của nhiều nước châu Phi và các đối tác quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã mở gian hàng, giới thiệu các mặt hàng nông sản thế mạnh của nước ta, như càphê, chè, tiêu, nghệ, quế, hồi; cơm dừa, sữa, nước ép trái cây đóng lon, hạt nhựa… Nhiều khách tham quan đã có dịp thưởng thức cà phê của Việt Nam và rất yêu thích sản phẩm này./.