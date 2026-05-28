Hồ Chí Minh giữa lòng Mexico: Biểu tượng của độc lập và nhân ái
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tự do cho các dân tộc ở thủ đô Mexico City là biểu tượng vượt thời gian của độc lập và nhân ái.
Ngày 27/5/2026 ( theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp cùng Chính quyền thủ đô Mexico City tổ chức lễ khánh thành công trình tu tạo và phục dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tự do cho các dân tộc, thuộc Trung tâm Lịch sử thủ đô Mexico City.
