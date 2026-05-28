Hồ Chí Minh giữa lòng Mexico: Biểu tượng của độc lập và nhân ái

28/05/2026

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tự do cho các dân tộc ở thủ đô Mexico City là biểu tượng vượt thời gian của độc lập và nhân ái.

Ông Fernando González Saiffe, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mexico, (trái) và Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải phát biểu. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Ngày 27/5/2026 ( theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp cùng Chính quyền thủ đô Mexico City tổ chức lễ khánh thành công trình tu tạo và phục dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tự do cho các dân tộc, thuộc Trung tâm Lịch sử thủ đô Mexico City.

Quang cảnh lễ khánh thành công trình tu tạo và phục dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico.

