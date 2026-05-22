Giao lưu văn hóa Hà Nội - Moskva: Động lực mới cho tình hữu nghị song phương

22/05/2026

Tiết mục múa Kalinka do thiếu nhi thành phố Moskva biểu diễn. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại LB Nga

Tham dự sự kiện có bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, ông Vyacheslav Manuilov - Phó Giám đốc Sở Đối ngoại và Hợp tác quốc tế thành phố Moskva, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cùng đông đảo kiều bào Việt Nam, bạn bè Nga và người dân tại thủ đô Moskva.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh thông qua chuỗi sự kiện này, thành phố Hà Nội mong muốn lan tỏa mạnh mẽ dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội cổ kính, sâu lắng nhưng không kém phần năng động, sáng tạo tới bạn bè Nga và quốc tế. Bà Hà bày tỏ hy vọng sự kiện sẽ tiếp tục kiến tạo nền tảng vững chắc, đưa quan hệ chiến lược giữa hai Thủ đô, hai quốc gia ngày càng phát triển thịnh vượng.

Về phía Moskva, ông Vyacheslav Manuilov bày tỏ vui mừng được chào đón những người bạn Hà Nội đến với thành phố. Ông Manuilov nhắc lại sự thành công rực rỡ của sự kiện “Ngày Moskva tại Hà Nội năm 2025” và nhấn mạnh rằng việc tổ chức “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moskva năm 2026” chính là bước tiếp nối của sự hợp tác thành công trước đó giữa thủ đô hai nước. Theo ông Manuilov, sự kiện tại trung tâm văn hóa đã mang tên Hà Nội từ nhiều năm nay sẽ đưa tâm hồn của một đất nước Việt Nam thân thiện đến với người dân Moskva.

Với hai hoạt động trọng tâm, sự kiện “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moskva năm 2026” đã để lại trong lòng bạn bè Nga và quốc tế những ấn tượng sâu lắng nhưng đầy năng động, sáng tạo. Triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026)” đã tái hiện hành trình phát triển của nền quốc học Việt Nam, không gian văn hóa giàu giá trị lịch sử và nhân văn của thủ đô Hà Nội, đồng thời tôn vinh những giá trị bền vững làm nên cốt cách văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Hoạt động cũng là dấu ấn ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Văn miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm cũng mang đến những hình ảnh sinh động về đất nước, con người Việt Nam hôm nay thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, đặc biệt là phiên bản Trống đồng Đông Sơn; người xem tại Moskva cũng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của thủ đô ngay tại không gian Triển lãm.

Triển lãm những hiện vật sinh động về đất nước, con người Việt Nam hôm nay. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại LB Nga

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Moskva, bà Elena Pyltsina, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã bày tỏ vui mừng khi được tham dự một triển lãm Hà Nội ở Moskva. Bà Elena nhấn mạnh triển lãm này giúp người dân Nga - đặc biệt là đối với các em nhỏ và thanh thiếu niên Nga có thể làm quen, cũng như hiểu được sự phát triển của nền văn hóa phong phú như Việt Nam, nơi có các ngành công nghiệp sôi động và sáng tạo.

Arina trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Moskva. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại LB Nga

Còn đối với các em nhỏ như Arina và Nastia, vốn là những thiếu nhi Moskva vẫn còn rất xa lạ với nền văn hóa Việt Nam, việc được tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của Hà Nội ngay tại Moskva là một điều rất thú vị. Theo hai em, các hoạt động này thực sự rất tuyệt vời và cuốn hút.

Trong khi đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Thanh âm ngàn năm” là sự hòa quyện tinh tế giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Tại sự kiện, khán giả đã được thưởng thức các tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu qua phần trình diễn của các NSND, NSUT và các nghệ sĩ tiêu biểu của thủ đô Hà Nội với những loại hình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam như: ca trù - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, hát xẩm Hà thành, chèo, chầu văn cùng âm sắc độc đáo của các nhạc cụ dân tộc (đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt) và những tiết mục âm nhạc đương đại giàu cảm xúc, mang hơi thở của một Hà Nội năng động, sáng tạo.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Moskva, NSND Thu Huyền - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội nhấn mạnh thông qua chương trình nghệ thuật lần này, các nghệ sỹ của Hà Nội có thể lan tỏa nghệ thuật và văn hóa của Hà Nội nghìn năm văn hiến đến với bạn bè và khán giả Moskva, góp phần thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moskva năm 2026” đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân thủ đô Moskva. Sự kiện đã góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Nga, đồng thời tạo động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, tô thắm thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, sâu sắc, nồng ấm giữa thủ đô hai nước./.