Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị thường niên Liên đoàn Quyền anh quốc tế

Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 24/5 - 28/5 tại Khu nghỉ dưỡng Grand Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của IBF tới các thị trường thể thao mới nổi.

Theo Chủ tịch IBF, ông Daryl Peoples, việc lựa chọn Việt Nam xuất phát từ sự kết hợp giữa các giá trị truyền thống của môn quyền anh với sự năng động, phát triển mạnh mẽ của đất nước. Ông nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng, di sản văn hóa phong phú và đang vươn lên thành một trung tâm kinh tế, văn hóa toàn cầu, phản ánh nhiều giá trị đặc trưng của môn thể thao này.

Võ sĩ Đinh Hồng Quân (trái) trong một trận đấu quyền anh tổ chức tại Hồ Tràm trước đây. Ảnh: PV/Vietnam+

Hội nghị thường niên IBF là diễn đàn chiến lược quan trọng hàng năm, nơi quy tụ lãnh đạo IBF, các nhà vô địch thế giới, đơn vị quảng bá, nhà quản lý và giới chức từ hơn 60 quốc gia. Tại đây, các đại biểu sẽ thảo luận và đưa ra các quyết sách về luật thi đấu, bảng xếp hạng, an toàn vận động viên cũng như định hướng phát triển quyền anh chuyên nghiệp toàn cầu.

Chương trình nghị sự tại Việt Nam sẽ tập trung vào hai mảng trọng tâm: nâng cao chuyên môn và đảm bảo an toàn. Các hội thảo chuyên sâu dành cho trọng tài, giám khảo sẽ trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao tiêu chuẩn điều hành, đảm bảo tính nhất quán trong các trận đấu quốc tế. Song song đó, một hội thảo y khoa sẽ được tổ chức để thảo luận về các vấn đề sức khỏe, phòng ngừa chấn thương, quy trình an toàn và những tiến bộ mới nhất trong y học thể thao cho vận động viên.

Ông Daryl Peoples - Chủ tịch đương nhiệm của IBF phát biểu tại họp báo công bố sự kiện. Ảnh: PV/Vietnam+

Bên cạnh các phiên làm việc chuyên môn, hội nghị còn là dịp giao lưu quốc tế sâu rộng. Nhiều sự kiện bên lề sẽ tạo cơ hội kết nối, xây dựng mối quan hệ giữa các đại biểu, đồng thời giới thiệu văn hóa, ẩm thực và lòng hiếu khách của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đối với Việt Nam, sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt. Tiến sĩ Lim Song, Chủ tịch Tổ chức Quyền Anh Việt Nam, bày tỏ đây là nguồn tri thức, chuyên môn và tình bạn quốc tế quý giá, có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ võ sĩ, nhà quảng bá và quan chức mới. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập quốc tế của quyền anh Việt Nam, giúp các võ sĩ, trọng tài và nhà tổ chức trong nước tiếp cận gần hơn với các chuẩn mực chuyên nghiệp toàn cầu.

Tiến sĩ Lim Song - Chủ tịch Tổ chức Quyền Anh Việt Nam (VBO) (phải) và Ông Daryl Peoples - Chủ tịch đương nhiệm của IBF tại họp báo. Ảnh: PV/Vietnam+

Việc IBF lựa chọn The Grand Hồ Tràm làm địa điểm tổ chức cũng khẳng định tiêu chuẩn cơ sở vật chất và dịch vụ đẳng cấp quốc tế của Việt Nam, củng cố vị thế trong việc đăng cai các sự kiện thể thao và kinh doanh tầm cỡ.

Với tầm vóc quốc tế, Hội nghị thường niên IBF lần thứ 41 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn được xem như một cầu nối văn hóa và kinh tế. Sự kiện hứa hẹn góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, giàu bản sắc, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch và sự kiện của quốc gia trong năm 2026, mở ra giai đoạn hợp tác dài hạn giữa IBF với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á./.