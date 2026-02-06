Vì một miền quê đáng sống: Làng hoa Đông Cương góp sắc Xuân cho mọi nhà

Trải qua bao mùa mưa nắng, bao lần thiên tai thử thách, Đông Cương vẫn vươn lên như một vườn hoa không chịu khuất phục, góp từng gam màu tươi thắm vào bức tranh Tết của mọi nhà, mọi miền xứ Thanh và cả những tỉnh lân cận.

Không phải ngẫu nhiên mà Đông Cương từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc mỗi độ Tết về. Nghề trồng hoa ở đây không đơn thuần là canh tác, mà là một quá trình "sáng tạo" ra cái đẹp, nơi mỗi người nông dân vừa là lao động, vừa là nghệ nhân.

"Sáng tạo" ra cái đẹp

Trên những thửa ruộng được bồi đắp từ phù sa sông Mã, từng luống hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, lay ơn, cẩm chướng… được chăm chút bằng sự tỉ mỉ gần như tuyệt đối.

Gia đình chị Lê Thị Hạnh ở làng hoa Đông Cương, tỉnh Thanh Hoá trồng khoảng một vạn gốc cúc đại đoá, cúc kim cương. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Muốn có một bông hồng nhung đỏ thắm, cánh hoa không thâm vì sương muối hay rách vì gió mùa, người trồng hoa phải bao bọc từng nụ non ngay từ khi mới hé. Với hoa cúc - loài hoa chủ lực của làng - công việc còn kỳ công hơn gấp bội. Từ bấm ngọn, tỉa lá, điều tiết ánh sáng, lượng nước, cho đến phòng trừ sâu bệnh, tất cả đều phải chính xác, đúng lúc. Người trồng hoa không chỉ nhìn trời mà còn "lắng" trời, cảm nhận từng biến chuyển của thời tiết để điều chỉnh cho hoa "bắt" đúng thời điểm vàng.

Những ngày cuối năm, khi gió lạnh tràn về, cả làng hoa Đông Cương như thức cùng mùa vụ. Từ sáng sớm tinh mơ đến khi ánh đèn điện thắp sáng cả cánh đồng trong đêm, người dân vẫn miệt mài tưới nước, căng lưới chống sương, thắp đèn giữ nhiệt. Trên nền đất nâu ấm áp, những mầm xanh non nớt lặng lẽ lớn lên, ấp ủ lời hẹn với mùa Xuân.

Không gục gã trước thiên tai thử thách

Ít ai biết rằng, phía sau vẻ rực rỡ của những bông hoa Tết là bao mồ hôi, trăn trở và cả những mất mát. Năm nay, Đông Cương bước vào vụ hoa Tết Bính Ngọ (2026) trong muôn vàn khó khăn. Những cơn bão liên tiếp kèm mưa lũ đã khiến hàng trăm héc-ta hoa màu bị hư hỏng, trong đó có hơn 100ha hoa, cây cảnh. Không ít hộ dân chứng kiến công sức cả tháng trời bị thiên nhiên "xóa sổ" chỉ sau vài ngày.

Chăm sóc hoa tại làng hoa Đông Cương. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN Thế nhưng, trên mảnh đất quen đối mặt với thử thách ấy, người trồng hoa Đông Cương không cho phép mình gục ngã. Khi nước rút, họ lại ra đồng, sửa từng giàn lưới, vá từng luống đất, bón phân, phủ bạt, xuống giống lại từ đầu. Cây giống khan hiếm, giá tăng cao; thời tiết cuối năm thất thường, khó đoán, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ vơi cạn.

Có những gia đình gần như không có ngày nghỉ từ cuối tháng 8, tháng 9 âm lịch. Cả năm trông chờ vào vụ hoa Tết, nên dù vất vả đến đâu, họ vẫn kiên trì "chăm hoa như chăm con mọn".

Ông Đỗ Huy Luật (45 tuổi) cho hay: "Gia đình tôi năm nay trồng 20 vạn cây cúc cánh dài và cúc màu cho vụ tết. Thời điểm cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch là quan trọng nhất. Hoa phát triển rất nhanh nên bà con phải túc trực liên tục. Người trồng hoa phải ở sát ruộng, cùng thức, cùng lo với từng luống cúc, từng nụ hồng. Chỉ một đợt nắng gắt hay một đêm rét sâu cũng đủ làm thay đổi cả vụ mùa, vì thế mọi điều chỉnh đều phải kịp thời, chính xác".

Giữa những lo toan ấy, Đông Cương vẫn hiện lên như một cộng đồng gắn bó. Người dân chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khắc phục thiệt hại; chính quyền và cán bộ kỹ thuật sát cánh, hướng dẫn bà con xử lý đất, sử dụng phân bón, điều chỉnh quy trình chăm sóc. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp làng hoa đứng vững, tiếp tục gieo trồng hy vọng trên những thửa ruộng ven sông.

Góp sắc Xuân cho mọi nhà

Khi tháng Chạp về, Đông Cương khoác lên mình diện mạo khác. Trên những cánh đồng trải dài, hoa bắt đầu vào giai đoạn "chỉnh nụ", căng tràn sức sống. Những luống cúc được phủ lưới đen ngay ngắn, những vườn hồng, hoa đồng tiền, hoa ly… được chăm sóc cẩn thận hơn bao giờ hết. Mọi công việc lúc này đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: Hoa nở đúng dịp, đúng màu, đúng độ đẹp nhất.

Vận chuyển hoa đi tiêu thụ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN Khoảng thời gian ấy, thương lái từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh bắt đầu đổ về. Đông Cương không chỉ cung cấp hoa cho Thanh Hóa mà còn cho Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… Những chuyến xe chở đầy sắc Xuân sẽ rời làng, mang theo mồ hôi và niềm tự hào của người trồng hoa đến từng con phố, từng mái nhà.

Với bà con nơi đây, thu nhập từ hoa không chỉ là con số. Đó là thành quả của một năm lao động bền bỉ, là phần thưởng cho sự nhẫn nại và tinh tế. Mỗi sào hoa mang lại nguồn thu ổn định, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở niềm vui khi thấy hoa mình trồng được đặt trang trọng trong ngày Tết, góp phần làm nên không khí đoàn viên, ấm áp.

Những năm gần đây, làng hoa Đông Cương còn chuyển mình mạnh mẽ. Các giống hoa mới được đưa vào thử nghiệm; nhiều hộ hướng tới sản xuất hữu cơ, hạn chế hóa chất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đó không chỉ là bước đi kinh tế mà còn là cách giữ gìn uy tín cho "vựa hoa" lớn nhất xứ Thanh, để hoa Đông Cương không chỉ đẹp hôm nay mà còn bền vững mai sau, biến nơi đây thành điểm du lịch nông thôn hấp dẫn du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trở thành một trong những miền quê đáng sống.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Đông Cương vẫn giữ cho mình một nhịp riêng - nhịp của đất, của cây và của lòng người. Từ những hạt giống nhỏ bé, qua bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xuân được chắt chiu, nâng niu để rồi lan tỏa khắp mọi miền. Và mỗi khi Tết đến, Xuân về, trong hương hoa dịu nhẹ nơi góc nhà, đâu đó vẫn có hơi thở của làng hoa Đông Cương - một miền đất thầm lặng góp sắc Xuân cho mọi nhà./.