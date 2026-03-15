Tưng bừng ngày bầu cử ở vùng “đất lửa” Quảng Trị

Sáng 15/3, cử tri tỉnh Quảng Trị đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri khu vực biên giới Quảng Trị tự tay bỏ từng lá phiếu bầu chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm và trách nhiệm với đất nước, nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Sáng nay (15/3), cùng với cả nước, cử tri tỉnh Quảng Trị đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí ngày bầu cử diễn ra rộn ràng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu

Trong buổi lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới (khu vực bỏ phiếu số 15), ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Trị và các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các cử tri trên địa bàn đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Từ sớm, chị Hoàng Thị Thanh Huyền (40 tuổi) đã đẩy xe lăn chở mẹ mình là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Trần Thị Hồng (72 tuổi), phường Đồng Hới, đến Nhà văn hóa Tổ dân phố 1 Đồng Phú để thực hiện quyền công dân. Chị cho biết, dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng mẹ chị vẫn luôn mong muốn trực tiếp đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Huyền bày tỏ, mong rằng các đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ quan tâm hơn nữa đến việc ban hành và thực hiện chính sách chăm lo đời sống cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho đất nước.

Trong sáng nay, các Tổ bầu cử đã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, tính đến 7 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh có gần 1,2 triệu cử tri; địa phương đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 20 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; 497 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường và 1.512 Tổ bầu cử để tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ở khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, tại xã biên giới Dân Hóa, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ sớm.

Là xã miền núi biên giới giáp với nước bạn Lào, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở nên đời sống kinh tế-xã hội của bà con còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm tới 91,51%, có đông đảo đồng bào dân tộc Pa Cô-Vân Kiều và dân tộc Chứt sinh sống.

Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, cử tri Hồ Thị Nang (42 tuổi) dân tộc Chứt, bản Ka Ai, xã Dân Hóa đã thức dậy từ sớm, lựa chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất cùng những người thân trong gia đình đến điểm bỏ phiếu tại Nhà văn hóa bản Ka Ai. Chị Nang cho biết, thời gian qua, được chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn về ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử, bà con trong bản đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham gia ngày hội lớn của đất nước.

“Hôm nay, ngày cả nước đi bầu cử tôi thấy rất vui và tự hào được thực hiện quyền công dân của mình. Chúng tôi mong muốn những đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện giao thông, y tế, giáo dục... nhằm từng bước nâng cao đời sống của đồng bào khu vực biên giới,” chị Nang bày tỏ.

Bà con nhân dân khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị nô nức, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN phát

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã Dân Hóa có 16 khu vực bỏ phiếu, trên 5.600 cử tri. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, trang trí trang nghiêm, tạo không khí phấn khởi cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện địa phương, cử tri trên địa bàn đã nắm rõ quy trình, tích cực tham gia bỏ phiếu.

Không khí ngày bầu cử diễn ra dân chủ, trật tự, an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Minh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa cho biết, đến thời điểm này, việc bỏ phiếu trên địa bàn xã diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

Kỳ vọng, niềm tin cùng đưa quê hương tiến bước

Ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tại địa bàn miền núi xã La Lay, nhiều cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm trong trang phục truyền thống với niềm phấn khởi khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những đại biểu tiêu biểu của nhân dân.

Niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt, chị Hồ Thị Lang (32 tuổi), cử tri người Pa Cô, thôn Kỳ Ne, xã La Lay vui mừng nói: "Hôm nay đi bầu cử tôi thấy rất vui và tự hào. Từ sáng sớm chúng tôi đã hẹn nhau vượt núi, băng suối Pa Ling đến điểm bỏ phiếu để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Chúng tôi mong muốn lựa chọn những người đại diện cho nhân dân, quan tâm hơn đến đời sống của bà con vùng biên giới...".

Là xã miền núi có địa bàn rộng, hơn 90% dân số là đồng bào Pa Cô-Vân Kiều, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác tuyên truyền, vận động, trong ngày hội lớn của dân tộc hôm nay, đông đảo cử tri trên địa bàn xã đã đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Toàn xã có 9 khu vực bỏ phiếu với trên 5.000 cử tri.

Trong sáng nay, không khí bầu cử diễn ra phấn khởi, trật tự và đúng quy định; các tổ bầu cử tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cử tri, bảo đảm mọi người dân đều được tham gia bỏ phiếu thuận lợi, góp phần làm nên thành công của ngày hội bầu cử.

Ông Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy xã La Lay cho biết, ngay từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã diễn ra phấn khởi, trang nghiêm. Đông đảo cử tri, đặc biệt là đồng bào Pa Cô-Vân Kiều đã đến các điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng quy định.Không chỉ ở khu vực biên giới, tại các địa bàn trung tâm và vùng ven biển, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, trật tự và an toàn.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển.

Cử tri cao tuổi tại địa bàn xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị đã được Tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà đảm bảo an toàn, đúng quy định. Ảnh: TTXVN phát

Hòa cùng ngày hội lớn của dân tộc, tại khu vực bỏ phiếu số 2 xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, ngư dân Nguyễn Bằng (46 tuổi) cũng đã sắp xếp thời gian đi biển của mình để có mặt tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh Bằng cho hay, anh và bà con ngư dân địa phương mong muốn những đại biểu mình bầu chọn là những người có đức, có tài, có tâm và có trách nhiệm. Các đại biểu tiếp tục quan tâm và chăm lo đời sống ngư dân ngày một tốt hơn; luôn đồng hành, sát cánh với dân, có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân vùng biển.

Trước đó, ngày 8/3/2026, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc ở 3 khu vực thuộc địa bàn xã Trường Sơn: Khu vực số 13 (bản Dốc Mây), khu vực bỏ phiếu số 16 (bản Hôi Rấy) và khu vực bỏ phiếu số 17 (bản Nước Đắng) thành công. Ngày 9/3/2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành Báo cáo số 64/BC-UBBC gửi Hội đồng bầu cử quốc gia về tình hình thực hiện bầu cử sớm tại khu vực trên.

Từ miền núi, biên giới đến vùng biển, đô thị, mỗi lá phiếu của cử tri đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ngày hội bầu cử tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân tỉnh Quảng Trị, góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và mở ra kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách thiết thực, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước./.