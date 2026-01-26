Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 800 tư liệu tiêu biểu, được tuyển chọn từ nguồn tư liệu phong phú của Thư viện Quốc gia Việt Nam, phản ánh một cách hệ thống, toàn diện quá trình hình thành, phát triển và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng qua các kỳ Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện Quốc gia Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh: Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử. Những đường lối, chủ trương và quyết sách được thông qua tại các kỳ Đại hội đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm tư liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội". Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” như một hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội XIV; đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò, sứ mệnh lịch sử và quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 26/1 - 26/2/2026, giới thiệu 800 tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Gần 800 tư liệu, hình ảnh ảnh được trưng bày theo 4 nội dung. Cụ thể, nội dung thứ nhất có chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, trưng bày các tư liệu viết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng; quá trình lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang...

Nội dung thứ 2 có chủ đề “Đại hội Đảng - Những quyết sách chiến lược”, giới thiệu các tư liệu phản ánh đường lối, chủ trương và những quyết sách chiến lược được thông qua tại các kỳ Đại hội; dấu ấn cùng những đóng góp tích cực của các đại biểu đối với thành công của các kỳ Đại hội và đối với tiến trình phát triển của đất nước...

Nội dung thứ 3 với chủ đề “Đại hội Đảng - Từ nghị quyết đến thực tiễn”, trưng bày các tư liệu tổng kết quá trình cụ thể hóa các nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn đời sống đất nước; bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai nghị quyết, góp phần bồ sung, phát triển tư duy lý luận và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Nội dung thứ 4 có chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, giới thiệu các tư liệu viết về chủ trương, đường lối và quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong tình hình mới…

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bên cạnh trưng bày tư liệu truyền thống, triển lãm còn ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại góp phần tăng tính trực quan, sinh động, giúp bạn đọc và công chúng tiếp cận thông tin một cách thuận tiện, hiệu quả.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân chia sẻ, với ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” là hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền về vai trò và sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó bồi đắp niềm tin, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, củng cố tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua các tư liệu được trưng bày, triển lãm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tạo sự đồng thuận xã hội, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 26/2/2026.