Trên 2.200 vận động viên tranh tài tại Giải thể thao học sinh toàn quốc

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 quy tụ 2.222 vận động viên là học sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài. Đây là ngày hội lớn của thể thao học đường, nơi hội tụ tài năng, ý chí và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ cả nước; góp phần giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật, tính trung thực và khả năng hợp tác trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định, cùng với dạy chữ và dạy người, việc chăm lo rèn luyện thể chất cho học sinh là nhiệm vụ thiết yếu, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, khỏe mạnh và giàu khát vọng cống hiến. Đây là những giá trị cốt lõi góp phần hình thành nhân cách, chuẩn bị cho học sinh hành trang vững chắc để trở thành những công dân có trách nhiệm trong tương lai. Thông qua giải đấu lần này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị ngành Giáo dục các địa phương, các nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể thao học đường, tạo môi trường giáo dục toàn diện, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao trẻ.

Học sinh đoàn Lâm Đồng đại diện cho các vận động viên tuyên thệ thi đấu trung thực trong lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ 5 môn thể thao với 214 bộ huy chương gồm: Bơi, Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh, Võ cổ truyền. Giải đấu được diễn ra tại 5 địa điểm thi đấu trên địa bàn các phường trung tâm Đà Lạt và xã Đức Trọng.

Dự kiến lễ bế mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tổ chức vào sáng 30/6./.